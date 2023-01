La CUP arrenca l’any amb un acte polític a Girona posant el focus a les eleccions municipals de 2023

La formació anticapitalista farà un acte polític aquest dissabte dia 14 de gener al Jardí de la Infància de Girona a les 13.00h. En el context de la campanya “Un país en marxa”, amb visites de membres del secretariat nacional de la CUP per recuperar la proximitat i el debat a peu de carrer, aquest dissabte s’inicia un cicle d’actes polítics per explicar les propostes i els eixos que defensa la formació per combatre els moments de crisi actual, avançar en drets i fer un front comú per aconseguir la independència i la plena llibertat dels Països Catalans.



Els ponents que intervindran a l’acte són Maria Sirvent, membre del secretariat de la CUP, Albert Botran, diputat al Congrés dels Diputats, Montserrat Vinyets, diputada al Parlament de Catalunya i Laia Pèlach, regidora de l’Ajuntament de Girona. L’acte acabarà amb vermut i dinar popular.