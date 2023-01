L'ASM denuncia els atacs espanyolistes contra Antònia Font

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca dóna tot el seu suport a la contractació del grup Antònia Font per a les festes de Sant Sebastià, i denuncia els atacs de que és objecte per part l'espanyolisme. Cal recordar que va ser un mitjà escrit de capital peninsular qui va criticar en primer lloc el cost del concert, amb un titular que confonia el preu total del concert amb els doblers que cobra el grup, i finalment el partit d'extrema dreta ultraespanyolista 'Vox' s'ha sumat a la caça de bruixes.

Ni el diari en qüestió ni 'Vox' no han criticat mai les institucions autonòmiques i locals, ara en mans del PSOE, quan patrocinen festivals de música amb pràcticament totes les actuacions en espanyol i cap en català, cosa que demostra que l'objecte dels atacs és la llengua pròpia de Mallorca. Com també és evident que aquest mitjà i 'Vox' comparteixen un mateix desig, que és una Mallorca on la llengua pròpia sigui substituïda per la 'lengua del imperio'.

Felicitam l'Ajuntament de Palma per la decisió de contractar Antònia Font i exigim que no sigui flor d'un dia, perquè el deure de les nostres institucions és defensar la nostra llengua, la nostra cultura i els nostres músics davant la colonització cultural i la substitució lingüística que ens imposa de forma implacable l'Estat colonial espanyol.