19-G

L'ANC crida a la participació i a portar armilles grogues com a símbol de lluita

L'Assemblea ha fet una crida a la participació massiva per mostrar el rebuig a la cimera aquest dijous a Barcelona. També anima tothom a portar armilles grogues, un símbol de lluita amb què la població francesa ha aconseguit victòries. Igualment, es convida els assistents a portar estris que facin soroll estrident, per tal de fer sentir la nostra veu per damunt de qualsevol blindatge policial.



A tothom qui no pugui assistir a la convocatòria, l'ANC els anima a treure l'estelada al balcó. "Cal tornar a engalanar edificis i carrers de lluita i recordar que aquí no ha acabat res".

19 de gener: Ni França ni Espanya, Països Catalans

Davant la cimera que es durà a terme a Barcelona entre l'Estat francès i l'Estat espanyol aquest dijous, 19 de gener de 2023, fem una crida a la nació catalana perquè es manifesti i digui a l'Estat francès i a l'Estat espanyol de manera clara i contundent que:

1) El Primer d'Octubre la nació catalana es va autodeterminar i, amb una majoria del 91% de vots afirmatius, va decidir esdevenir un estat independent.

L'Estat francès i l'Estat espanyol han signat i s'han adherit al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (adoptat per l'Assemblea de Nacions Unides mitjançant la Resolució del 16 de desembre de 1966). Aquest pacte estableix, a l'article 1, la lliure determinació dels pobles .

La nació catalana farà efectiva la independència de l'Estat català en aplicació del referèndum del Primer d'Octubre i d'acord amb l'article 1 de l'esmentat Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.

Els estats francès i espanyol hauran de respectar, si volen ser democràtics, l'autodeterminació exercida i les decisions que en el futur s'adoptin en aplicació del mandat del Primer d'Octubre.

2) En el Tractat del Pirineus, signat el 7 de novembre de 1659, el regne francès i l'hispànic es van repartir Catalunya i van vincular el Rosselló i part de la Cerdanya a l'Estat francès.

Aquest tractat és Il·legal. Ho era llavors i ho continua sent ara. El tractat no va ser mai sotmès a l'obligatòria deliberació de les institucions catalanes i ha de ser anul·lat pel Parlament de Catalunya.

3) Denunciem la repressió i la persecució política, judicial i policial de la llengua catalana a tota la comunitat lingüística nacional, des de fa més de tres segles i fins a l'actualitat, i denunciem especialment l'assetjament a què es troba sotmès l'ensenyament en català, pels estats francès i espanyol, en el territori propi.

En aquest sentit, dia rere dia l'escola en català és perseguida pel govern i els tribunals de justícia espanyols, que, a cop de sentència injusta i no democràtica, imposen l'obligatorietat d'almenys un 25% de castellà a les aules catalanes, sense cap criteri pedagògic.

Igualment, exigim que l'Estat francès faci oficial el català a la Catalunya Nord i el respecti com a llengua pròpia, si és que vol ser coherent amb els valors de la República i dels drets humans que diu defensar.

També demanem a l'Estat francès que deixi d'intentar obstaculitzar l'ús del català als ajuntaments nord-catalans i reobri el pas del coll de Banyuls, tot deixant de vulnerar la llibertat de circulació dels ciutadans catalans i europeus.

