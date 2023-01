especulació

Entitats de l’Alt i Baix Penedès en contra del nou polígon logístic a la Bisbal del Penedès

La Plataforma No A LA MAT Bisbal del Penedès, NO A LA MAT Baix Penedès, el col·lectiu ecologista Bosc Verd, el GEVEN, SOSPENEDÈS, el Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola (CEPVI), l’associació Pro Vegueria Penedès (PVP) i la Federació Xarxa Vendrellencas ’oposen a la tramitació del nou polígon logístic de 84 hectàrees, el Polígon “Els Masos”, al paratge dels Masots de la Bisbal.

El projecte pretén requalificar 84 hectàrees de sòl no urbanitzable agrícola a sòl urbà logístic donant continuïtat als polígons de Les Planes i les Planes Baixes i a tot el complex logístico-industrial de l’IDIADA a tocar el nucli històric de la Bisbal. Després d’una consulta ciutadana a principis de desembre, l’Ajuntament sembla apostar inicialment per una primera fase a la part sud més allunyada del poble.

Creuen que el projecte destruirà sòl agrícola d’alt valor, l’empresa privada que el presenta no té dret a liderar un projecte d’aquesta envergadura sense el corresponent lideratge públic i que el projecte s’ha iniciat amb manca de transparència administrativa. Opinen que el polígon no aporta cap benefici al Penedès.

Les esmentades entitats exigeixen la retirada d’aquest projecte i d’altres de similars al paratge dels Masots, així ho han expressat en un Manifest Unitari.

MANIFEST UNITARI EN CONTRA DE POLÍGONS ALS MASOTS DE LA BISBAL DEL PENEDÈS Des de la Plataforma NO A LA MAT BISBAL DEL PENEDÈS, NO A LA MAT BAIX PENEDÈS, el col·lectiu ecologista Bosc Verd, el GEVEN, SOSPENEDÈS, el Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola (CEPVI) i l’associació Pro Vegueria Penedès (PVP) ens oposem a la tramitació d’aquest projecte pels següents motius: a) El projecte destruirà sòl agrícola d’alt valor que conjuntament amb el torrent Mal creen un coixí entre el nucli urbà actual i els polígons industrials amb un impacte en la qualitat de vida de les persones per l’afectació física, patrimonial, social, visual, agrària, ambiental, paisatgística i emocional del veïnatge. b) El mega projecte trenca el fràgil model territorial del Baix Penedès i el model urbanístic del municipi ja que n’incompleix les pròpies normes subsidiàries. c) El projecte el presenta una empresa privada la qual no té dret a liderar un projecte d’aquesta envergadura sense el corresponent lideratge públic. d) El projecte s’ha iniciat amb manca de transparència administrativa i d’esquenes als processos de debat que corresponen a un sistema democràtic. Un projecte d’aquestes característiques requereix d’un ampli consens a través de la participació ciutadana. D’altra banda, la dimensió del projecte conjuntament amb els que ja s’han portat a terme representen un impacte tan gran que afectaria als municipis veïns i per tant ells també haurien de dir-ne la seva. Els signants d’aquest Manifest considerem el projecte: Especulatiu. Una operació urbanística especulativa descarada amb l’objectiu d’obtenir guanys econòmics privats i de dubtós benefici econòmic i social pel municipi. Destructiu de la qualitat de vida. El paisatge de la plana del Baix Penedès i d’accés a la Bisbal quedaria completament alterat i desfigurat. Es perdria una àrea agrícola de vinyes, oliveres, garrofers centenaris i ametllers d’alt valor productiu i econòmic directe i indirecte. També es perdria un entorn farcit de construccions de pedra seca, barraques i marjades recollides a la wikipedra i al catàleg del paisatge de la vegueria Penedès i dedicades al gaudi i lleure de tots els ciutadans. També es perdria una zona de campeig i cria de diverses espècies de fauna amenaçades i en perill d’extinció, com l’àliga cuabarrada. També impediria el creixement natural i orgànic de la trama urbana, encaixonant el nucli urbà. Incompatible. La creació d’aquest polígon és incompatible amb els altres models econòmics ja presents al municipi de molt més arrelament i de creació de riquesa, tots ells dependents de la preservació de les activitats i paisatges agraris, com ara: les petites empreses turístiques i enoturístiques, els pagesos del cultiu de la vinya, l’olivera, el garrofer i l’ametller i tot el reguitzell d’una xarxa de vora 200 professionals autònoms i altres treballadors escampats per totes les trames urbanes del municipi en la cerca de qualitat de vida i oportunitats econòmiques properes.

Repetitiu/innecessari. La nostra comarca ja disposa actualment de fins a 60 hectàrees de sòl industrial lliure. El municipi ja coneix enormement l’impacte dels dos polígons logístics actuals de Les Planes i les Planes Baixes amb un total de 85 hectàrees. En aquest període de 20 anys des de la construcció dels polígons logístics la població s’ha multiplicat per dos, els llocs de treball per 3 però l’atur per 8 i la renda per càpita ha baixat. Qualitat de vida?

Aïllat. El projecte és aliè als treballs i als debats ciutadans que es produeixen entorn del Pla Territorial Parcial del Penedès, iniciat el 2014 i en fase d’aprovació inicial de l’Avanç, on s’està definint el model territorial més adequat pel Penedès, tenint en compte la posició entre les dues grans metròpolis de Barcelona i el Camp de Tarragona.

Fòssil. El projecte es basa en el transport de mercaderies per carretera el qual farà augmentar el trànsit de camions de gran tonatge pel municipi i el seu entorn generant trànsit dens, sinistralitat, contaminació de l’aire, sorolls de motors i reescalfament de l’entorn degut a la substitució de la vegetació per la cobertura impermeable de carrers i naus. En definitiva, un projecte que juga a favor d’augmentar l’impacte climàtic contra el que tota la societat global lluita.

Els signants d’aquest manifest volem:

1) La retirada d’aquest projecte i d’altres de similars al paratge dels Masots.

2) La protecció del paratge dels Masots com a sòl d'interès agrari i/o paisagístic al futur Pla Territorial del Penedès de la Generalitat de Catalunya.

3) L’obertura d’un debat ciutadà per definir el model urbanístic municipal en conjunció amb el model territorial dels nostres veïns penedesencs. Cap polígon logístico-industrial als Masots, sinó la potenciació de l’activitat productiva als polígons actuals de Les Planes i Les Planes Baixes i a les zones urbanes i urbanitzables actuals.

No volem que els nostres fills/es, amics/gues i ciutadans/es hagin de conviure amb una barbaritat com aquesta simplement per l’interès d’una empresa privada.

El municipi no és un negoci, és una comunitat!