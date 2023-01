Pensions

Els pensionistes cremaran les cartes del ministre Escrivá la seu de la Tresoreria de Barcelona

La Coordinadora de les Marees de Pensionistes de Catalunya es manifestarà el pròxim 30 de gener davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, carrer Aragó, 273, de Barcelona.

Es cencentran a les 10h a la plaça Universitat i des d’allí es dirigiran a la seu de la Tresoreria per reclamar el compliment de la Llei 21/2021, aprovada pel Congrés de Diputats (BOE-A-2021-21652 Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones).

Considera que aquesta aprovació, fins ara el Tribunal de Comptes de l’Estat no ha rebut cap ordre per poder realitzar l’auditoria necessària per aclarir on han anat a parar els diners de la Seguretat Social. Per això, la Coordinadora reclamarà el compliment d’aquest acord.

En el mateix acte, i ja a les portes de la Tresoreria de la Seguretat Social, cremaran les cartes enviades pel ministre Escrivà a totes les persones pensionistes com a protesta per no atendre les seves reivindicacions que, entre altres coses, reclamen l’increment de les pensions mínimes segons el salari mínim interprofessional i acabar amb al bretxa de gènere.