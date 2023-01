PENSIONS

Els pensionistes catalans es concentren davant de Consulat francès de Barcelona

Els pensionistes catalans es concentraran el proper dilluns a les 10h davant del Consulat francès de Barcelona (Rda. Universitat 22 b) per lliurar una carta al President de la República francesa, Emmanuel Macron, on expressen la seva solidaritat per manifestar-li la nostra

solidaritat amb la classe treballadora que defensa unes pensions públiques dignes i uns serveis de qualitat.

En la carta, apunten que són coneixedors de les dificultats i els problemes de les persones treballadores per aconseguir viure amb dignitat amb aquests temps convulsos. "Com també sabem que a França, les 500 més grans fortunes del seu país han passat en elsúltims anys de tenir un patrimoni de 200.000 milions d’euros a ostentar un bilió".

Per això, consideren que "la millor manera d’evitar el creixement de les desigualtats i l’exclusió social de la majoria de la classe treballadora és una millor distribució de la riquesa i que els que més tenen paguin més impostos. Cal contribuir proporcionalment segons uns principis de justícia social i començar pels que més tenen. Tot el contrari del que vostè proposa amb la reforma de les pensions".

Reclamen que "cal que el sistema concentri la seva atenció sobre la millora de les pensions i l’enfortiment dels serveis públics per garantir que tothom pugui viure amb dignitat" i li demanen que escolti les justes reivindicacions de la classe treballadora i atengui

les seves demandes. Puntualitzant que "els governs europeus han de traslladar a la Unió Europea la demanda d’impulsar polítiques que millorin els drets laborals, els salaris dignes, la retirada dels PEPP i la defensa de les pensions públiques".