El XIIè Congrés de la CGT Catalunya se celebrarà a Sallent

Els propers 27, 28 i 29 de gener del 2023 se celebrarà a Sallent el XIIè Congrés de la CGT Catalunya, amb el lema "En un puny l'acció, en l'altre l'organització, la força de la classe treballadora". Un Congrés que arriba en un moment de creixement del sindicat llibertari, consolidant-se com el 3r sindicat de Catalunya en nombre d'afiliades, i el primer en convocatòries de mobilitzacions i vagues. L'espai municipal de la Fàbrica Vella acollirà l'esdeveniment i la Federació Local de Sallent s'encarregarà de ser l'amfitriona d'aquest nou congrés per decidir el futur i la perspectiva que marcarà el sindicat en els pròxims 4 anys.

Actualment, la Federació Local té dos sindicats, el de mineria i el d'activitats diverses i compta amb 175 afiliades. És un espai intergeneracional, hereu de la llarga trajectòria de l'anarcosindicalisme de la comarca del Bages i en especial de la població de Sallent. El moviment obrer dins del sector de la minera pren força a Sallent i protagonitzà molts episodis de revoltes i lluites obreres: el suport a l'alçament del comunisme llibertari de l'Alt Llobregat del 32, les col·lectivitzacions dels 36, el suport al maquis, les vagues mineres dels setanta...

A hores d'ara, la Federació Local de la CGT de Sallent és un punt de referència del sindicalisme combatiu a escala local. Fa poc més d'un any es va adquirir un nou local, situat a la plaça Anselm Clavé el qual està obert tres cops per setmana. A més de la seva tasca sindical, la Federació Local contribueix a la recuperació de la memòria històrica de la comarca, genera sinergies amb altres lluites de transformació social i forma part del moviment popular de Sallent agrupat dins l'Ateneu Rocaus.

Els reptes que té la CGT Catalunya en els anys vinents es debatran a Sallent en el XIIè Congrés, entre els quals hi ha: propostes d'acció sindical en els sectors més precaris com les plataformes multiservei, les empreses subrogades, externalitzades, subcontractades i les treballadores migrants, propostes de lluita sindical i antipatriarcal, i altres qüestions organitzatives d'acció social i sindical que avancin cap a la transformació social. Esperem que aquest XIIè Congrés sigui recordat com el Congrés de Sallent, que ens porti noves conquestes socials de la classe treballadora i ens faci avançar cap a la nostra emancipació i l'eliminació de qualsevol forma d'explotació i d'opressió.