ESBORRAR LA FRONTERA

El veïnat obre el pas del Coll de Banyuls

"Mentre els responsables polítics de mantenir tancats els passos transfronterers es reuneixen i no fan res, són els veïns que obren el Coll de Banyuls. Diumenge 22 de gener, tothom és benvingut a la 26a. Fira de l’Oli i l’Olivera d’Espolla a l’Alt Empordà". Així ho manifesten membres del Col·lectiu per l'Obertura dels Passos Fronterers a les Xarxes.

Ahir al vespre, els veïns l'Espolla (Alt Empordà) han reobert el pas del Coll de Banyuls amb la retirada les pedres que barraven el pas per tal que els nordcatalans puguin accedir a través d'aquesta via a la 26a Fira de l'Oli i l'Olivera d'Espolla

Aquesta acció del Col·lectiu per l'Obertura dels Passos Fronterers és una reivindicació que s'ha fet durant els darrers anys per recuperar una "via tradicional de comunicació" entre les comarques del Rosselló i l'Empordà".

EN novembre del 2021, membres de l'entitat el van reobrir (amb una acció semblenat) després d'estar tancats des del 21 de gener d'enguany per l'estat francès.

La reobertura dels passos fronterers va ser un dels temes que es va abordar durant la cimera Macron-Sánchez que va tenir lloc aquest dijous a Barcelona, però no van arribar a cap acord per reprendre la circulació en aquestes vies tancades des de 2019 per ordres de l'executiu francès.