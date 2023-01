Discriminació lingüística

Doble discriminació lingüística al Centre de Salut de Biar

Diari la Veu del País Valencià se n'ha fet ressò de la denuncia de l'usuari de Twitter Quim Morera ha fet a la xarxa social de la doble discriminació lingüística que ha patit ell mateix al Centre de Salut de Biar (Alt Vinalopó), «de majoria valencianoparlant», com ha assenyalat.

Segons ha explicat en la piulada, Morera s’ha adreçat al professional sanitari que l’havia d’atendre en valencià, a la qual cosa aquest li ha respost, sense deixar-lo continuar, «en castellà, en castellà. Que el valencià...». «Ha sigut un acte reflex, on només identificar que parlava valencià, s'ha llançat a silenciar-me», ha indicat el pacient. Després, quan ha provat de prosseguir en valencià, l’interlocutor, «amb expressió de ja voràs», ha començat a parlar-li en anglés: «Do you speak english?».

Morera s’ha quedat estupefacte davant d’aquesta doble agressió, ja que, en primer lloc, «ha tractat de silenciar-me» i, en segon lloc, «de vacil·lar-me». I ha afegit: «Les dos amb acte reflex, sense voluntat mínima d'entendre res. La de l'anglés, ho dirà a totes les persones que li parlen en valencià? Què pretens amb eixe comentari? La veritat és que et quedes perplex».

Finalment, ha remarcat: «la millor part és que mentres m'atenien, he anat intercalant valencià i m'han entés i contestat sense problemes». Per tant, «de nou, es demostra que el problema no és l'idioma, sinó l'actitud». «El servei immillorable, l’única cosa que demane és que no em maltracten per expressar-me», ha conclòs.