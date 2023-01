Medi Ambient

Crida del GOB de Menorca per salvar l'Albufera des Grau

Aquest pròxim diumenge s'organitza una excursió per donar a conèixer la problemàtica de manca d'aigua dolça que està afectant una de les principals zones naturals de Menorca, l'Albufera des Grau. La trobada és a les 10 h a l'aparcament de la platja des Grau i no cal apuntar-se prèviament.

A l'Albufera s'hi ha fet molta feina per salvar-la. En els anys setanta i vuitanta, les mobilitzacions ciutadanes van aconseguir frenar la urbanització. Amb sembrades populars es va recuperar la zona dunar que s'havia afectat per brutals extraccions d'arena.

Després es va declarar Parc Natural i nucli de la Reserva de Biosfera. Però, com està passant a la resta de Menorca, la manca de control en les extraccions d'aigua dolça està passant factura a aquest espai tan estimat, i les poblacions d'ocells aquàtics han baixat en més d'un 90 % en 40 anys.

Per conèixer la història d'aquest espai, entendre els reptes que tenim al davant i plantejar solucions, s'organitza aquesta excursió col·lectiva. Es farà un itinerari amb diferents explicacions i es llegirà un manifest.

L'entitat està celebran els 45 anys del GOB Menorca

Al 1977 va néixer el GOB Menorca i van començar anys de mobilitzacions, d’investigació, divulgació i defensa de la natura.

Celebra els 45 anys del GOB a Menorca fent feina per la mar (Medi Marí), pel territori (Política Territorial), per jardins sostenibles (Es Viver), per la fauna silvestre (Centre de Recuperació de Fauna), amb escoles (Educació Ambiental), amb agricultors (Custòdia Agrària) i amb la població.