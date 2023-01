Poesia

Alba Palau guanya el 40è premi Manuel Rodríguez Martínez Ciutat d'Alcoi

El llibre Símptoma de la poeta Alba Palau Centelles (Valls, l’Alt Camp, 1997) ha estat guardonat amb el 40é premi de poesia Manuel Rodríguez Martínez que convoca l'Associació Cultural Amics de Joan Valls i Jordà. El premi està dotat amb 2.000 euros i serà publicat per Edicions del Buc/Pruna Llibres en la prestigiosa col·lecció de poesia que comanden Francesc Bononad, Rubén Luzon, Josep Martínez i Pau Sanchis.

Un total de 117 treballs procedents dels diversos territoris de parla catalana optaven enguany al premi, que ha comptat amb un jurat format per Núria Armengol, Jordi Botella, Josep Martínez, Begonya Mezquita i Manel Rodríguez-Castelló. A més de l'alta participació, el Jurat ha destacat «la bona qualitat dels treballs presentats cosa que, malgrat tot, no ha impedit que l'obra Símptoma fora elegida per unanimitat».

El primer llibre que publicarà la poeta de Valls és «una indagació colpidora per les profunditats de l'experiència humana, l'amorosa en primeríssim pla, la soledat, la necessitat i dificultat d'expressar el buit, des d'una perspectiva poètica no aliena a la filosofia de la psicoanàlisi, un referent que s'apunta des del mateix títol», assenyala l’organització. «Tot i la cruditat de molts dels temes proposats, Alba Palau no perd mai el control de la forma sinó que desplega una sintaxi i un estil poètic d'una tensió enorme en un in crescendo d'emotivitat i fermesa expressiva molt exigent i rigorosa», continua. «Es tracta doncs d'una obra que no deixarà ningú indiferent. Alba Palau s'estrena en el panorama poètic amb una veu molt personal i potent, d'una bellesa contorbadora», afirma.

L'autora és Graduada en Estudis Literaris per la Universitat de Barcelona. Darrerament, ha treballat com a relatora de l’Escuela Perturbable II al Museo Reina Sofía de Madrid, un projecte de mediació col·lectiva vinculat a l’exposició sobre el psicoanalista català Francesc Tosquelles. També ha escrit articles de teoria i crítica literàries en revistes com ara Núvol, Caràcters o la Revista de Catalunya. L’any 2019 va ser finalista del certamen de poesia jove Salvador Iborra. El 2022 es va graduar amb matrícula d’honor del màster Construcció i Representació d’Identitats Culturals, amb el treball De la clínica a l’escena. La reescriptura de la histèria a Portrait de Dora d’Hélène Cixous.

Símptoma serà presentat a Alcoi el dissabte 11 de març, en el transcurs d'un acte on també s'homenatjaran els guardonats, en l'àmbit individual i col·lectiu, del XXIX Premis Joan Valls i Jordà per l'Ús i Promoció del Català de les comarques de l'Alcoià i el Comtat.