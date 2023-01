Català

"Aconseguim que l’empresa d’estris de cuina Valira incorpori el català al web i a l’etiquetatge dels productes"

Els estris de cuina són un dels regals més populars de Nadal i enguany serà més fàcil de regalar-ne sense oblidar el català i el respecte pels drets lingüístics dels consumidors. Plataforma per la Llengua ha aconseguit que l'empresa Valira, amb seu a Reus, incorpori la llengua al web, a les instruccions dels productes i als tiquets de compra de les botigues. Es tracta d'una de les principals marques del sector dels estris de cuina a Catalunya, i amb aquesta decisió se suma a la llista d'empreses del sector que, després de ser contactades per l'ONG del català, han acabat apostant per la llengua.

Valira ha estrenat una línia ecològica de productes amb la voluntat d'eliminar l'embalatge de la majoria d'articles i ha inclòs el català a les normes d'ús d'aquests productes amb la voluntat de fer-ho extensiu a les de tots els productes. L'empresa, a més, ha incorporat la llengua al web i a la botiga en línia, i ha començat a emetre els tiquets de compra de les seves botigues físiques en català. Valira té botigues pròpies a Badalona, Barcelona, Cambrils, Reus i Sant Cugat del Vallès, i botigues franquiciades a Girona i Tarragona.

Les normes d'ús dels nous productes de la línia ecològica de Valira ja inclouen el català

Plataforma per la Llengua es va posar en contacte el 2021 amb diferents marques del sector dels estris de cuina per tal de normalitzar-hi la presència de la llengua. D'aleshores ençà, s'ha aconseguit que Valira se sumi a Castey, Culinàrium i Lékué, empreses que ja inclouen el català en l'etiquetatge i al web, i que marques com ara BRA també hagin començat a etiquetar alguns articles en català, tot i que en el cas de BRA la llengua encara no s'ha inclòs al web.

A més d'aquestes empreses, n'hi ha d'altres que també s'han compromès amb Plataforma per la Llengua per avançar cap a la normalització del català, tot i que encara no ho han materialitzat. És el cas d'Oroley, Pujadas o Weecook!. Oroley s'ha compromès a tenir el web en català i els primers productes etiquetats en català a principi d'aquest any. Pujadas vol incloure la llengua al web i a l'etiquetatge de manera completa durant el 2023 i preveu tenir els primers productes etiquetats en català durant aquest primer trimestre. Pel que fa a Weecook!, també s'ha compromès a afegir la llengua tant al web com a l'etiquetatge, tot i que encara no ha precisat el calendari per implementar-ho.

La importància de consumir tenint en compte la responsabilitat lingüística de les empreses

Cal recordar que fa gairebé tretze anys el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya i que des de llavors és obligatori que les dades d'etiquetatge, instruccions, embalatges i manuals dels productes distribuïts a Catalunya, així com les factures i els pressupostos, siguin, com a mínim, en català i en el mateix format que la resta de llengües que hi apareguin.

Plataforma per la Llengua vol potenciar el consum responsable en l'àmbit lingüístic i per això aconsella consumir marques que compleixin el Codi de consum de Catalunya i respectin els drets lingüístics dels consumidors. En paral·lel, l'entitat treballa amb les empreses per sensibilitzar-les sobre la legislació en matèria lingüística i perquè introdueixin el català en els seus productes i serveis. Avui, gràcies a la feina de l'entitat, podem celebrar que el català avança de manera significativa en el sector dels estris de cuina.