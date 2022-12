Per Nadal us volem als carrers

PER NADAL, US VOLEM ALS CARRERS!!

Aquest clam va per totes les preses i presos polítics, als milers de persones represaliades que heu patit la repressió per lluitar contra aquest Règim antidemocràtic i per lluitar per uns drets i llibertats que aquest estat ens nega amb violència dia rere dia. Us volem als carrers perquè la repressió no s'atura i la nostra lluita tampoc pot fer-ho. Per tant, l'única resposta que podem donar és col·lectiva i unitària, ja que els drets que neguen mitjançant la repressió són contra totes nosaltres. Està clar que el fi d'aquesta repressió no vindrà de la mà de l'hipòcrita govern de PSOE-Up que ja han demostrat, amb fets, ser la pota "esquerra" del règim Tampoc podem confiar en els seus gestors a Catalunya, el govern de la Generalitat, que a base de cops de porra, detencions i empresonaments pretén aturar la lluita per una vida digna que s'estén per tot arreu.

És hora de donar passes endavant, d'enfortir el moviment solidari perquè ningú es quedi sola davant els cops repressius d'aquest règim. Només amb la unitat de totes les organitzacions antirepressives podrem avançar. Per això fem nostra, i cridem ben fort, la consigna de l'amnistia total que, contràriament a l'amnistia que reclama el processisme, és la reivindicació sobre la qual es pot vertebrarà quest moviment. Aquesta exigeix la llibertat per a qualsevol persona empresonada i represaliada per lluitar contra aquest Règim, sense distincions ideològiques, independentment dels mitjans de lluita emprats i sense haver de penedir-se dels fets pels quals hagi estat reprimida. Aquesta no és cap mesura de gràcia que l'Estat concedeix al moviment popular, com els indults als presos del procés, sinó que és una conquesta que s'ha d'arrencar amb la lluita als carrers. La llibertat de les preses polítiques i la fi de les causes obertes cap a tantíssimes represaliades va molt lligada a la derogació de totes les lleis repressives (llei mordassa, de partits, antiterrorista, etc.) que utilitzen amb plena impunitat contra qualsevol moviment democràtic popular. Tampoc podem oblidar l'existència de tribunals d'excepció com l'Audiència Nacional, creats per executar aquestes lleis contra el moviment popular i com a pilar d'aquesta maquinària feixista, i per això no deixarem de lluitar per la seva dissolució.

El proper dissabte 17 de desembre és una bona oportunitat per estendre la flama de la resistència i avançar en l'objectiu de bastir un ampli i potent moviment solidari. Per les antifeixistes assassinades, per les torturades, per totes les preses polítiques, per totes les encausades sortim als carrers i demostrem que la solidaritat és la nostra arma.

#MarxaDeTorxes #Amnistia Total

#TombemLesLleisRepressives

Comissió organitzadora de la marxa.