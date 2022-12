31-D

Organitzacions de l'Esquerra Independentista de Mallorca presenten els actes de la Diada

Criden a manifestar-se el 30 de desembre a Palma sota el lema "Lluitem pel nostre futur. Construïm una Mallorca lliure"

Organitzacions de l'Esquerra Independentista han presentat aquest dijous els actes de la Diada de Mallorca. El lema d'enguany per a la manifestació del 30 de desembre serà 'Lluitem pel nostre futur. Construïm una Mallorca lliure', tal com s'han fet ressò dBalears i les xarxes socials. La marxa s'iniciciarà a les 18h en el passeig del Born de Palma. El dia 28 de desembre hi ha previst fer una 'diada jove' organitzada per Arran

Durant la presentació s'ha remarcat el "monocultiu turístic a Mallorca" que pateix l'illa i s'ha reivindicat l'articulació d'un projecte polític "que pugni per la sobirania total de Mallorca, en el camí cap a uns Països Catalans independents, socialistes i feministes".

També s'ha remarcat les problemàtiques principals de l'illa com la la pujada generalitzada dels preus, les agressions lingüístiques, la violència masclista, la dificultat per a accedir a l'habitatge, la repressió policial i la destrucció continuada del medi natural.