Llibertats

Marxa de torxes al centre de Barcelona per exigir l'Amnistia Total per a tots els represaliats

Un marxa de torxes ha recorregut aquest dissabte el carrers cèntrics de Barcelona sota el lema "Per Nadal us volem als carrers” per exigir l'Amnistia Total per a tots els represaliats. La manifestació ha sortit de la plaça de la Universitat de Barcelona i s’ha dirigit fins al Fossar de les Moreres. Durant el recorregut s’han cridat proclames a favor de la independència, la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats. La mobilització estava convocada per la Coordinadora Antirepressiva que agrupa diverses entitats i organitzacions, entre elles l'ANC, el Consell de la República, Plataforma Antirepressiva i els Comitès de Defensa de la República (CDR) entre altres.

Durant el recorregut s’han cridat proclames a favor de la independència, la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats. Al final de la marxa al Fossar de les Moreres s'ha llegit un comunicat on s'ha demanat s'ha exigit l'alliberament de pressoners, entre ells el del raper Pablo Hasél. També han demanat “la derogació de totes les lleis repressives, com la llei mordassa, la de partits i l’antiterrorista”.