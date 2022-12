Nadal 2022

La CUP Tortosa demanarà al Ple de l’Ajuntament substituir la pista de gel nadalenca per alternatives més sostenibles

La CUP Tortosa ha presentat avui la moció que presentarà per a la seua aprovació al Ple del pròxim 5 de desembre.

La moció planteja la substitució de la pista de gel que un any més instal·larà La Federació Federació de Comerç, Serveis i Hostaleria Tortosa Més juntament amb l'Ajuntament de Tortosa, per una altra alternativa més sostenible. “Des de la CUP no neguem que la instal·lació de la pista de gel en el centre del municipi atragui gent cap al nucli de la ciutat, però una vegada més hem de denunciar la despesa econòmica que representa per l’encariment del preu de la llum i, sobretot, del malbaratament energètic que provoca emissió de gasos d’efecte hivernacle” ha remarcat el portaveu de la CUP.

La CUP ha presentat alternatives a la pista de gel convencional com la instal·lació d'un parc multi-aventura o fins i tot una pista de gel sintètica, opció per la que estan optant moltes ciutats com a alternativa sostenible que no suposa cap despesa energètica, perquè no necessiten aigua ni electricitat per a conservar-les. En plena situació d’emergència climàtica, des de la CUP consideren que enguany més que mai hauria de ser un objectiu prioritari substituir la pista de gel per una altra alternativa més sostenible. “Sobta que justament després de l’estiu més calorós registrat arreu d’Europa ara es decideixi posar una altra vegada la pista de gel sense tenir cap intenció de respectar la lluita contra el canvi climàtic i l'esforç de part important de la ciutadania.” ha sentenciat Arnau.