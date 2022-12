LLuita institucional

La CUP Reus demana lavabos públics a la ciutat

La CUP demana a l'Ajuntament que instal·li lavabos públics a la ciutat per tal de facilitar-ne la vida social a places i carrers. “Sempre hem parlat del model de ciutat mediterrània com una ciutat on la gent fa comunitat en espais públics a l'aire lliure: places, passejos, parcs i jardins”, ha afegit la regidora Mònica Pàmies. La formació anticapitalista critica que l'Ajuntament persegueixi sancionar com a delicte el que és resultat d'una manca de previsió del mateix govern.





“Les places s'han convertit en un espai passiu i sense vida a causa de la política repressiva del govern de Junts, ERC i Ara, que prohibeixen qualsevol activitat lúdica en aquests espais”, denuncia Pàmies. La regidora apunta cap als cartells que el Govern ha instal·lat a la via pública, “on tot està prohibit”, amb un text avisant de l’import de la multa, de fins a 1.500€, que s'imposarà a la veïna que desobeeixi l'ordre municipal.





Pàmies carrega contra els cartells “intimidatoris” que alerten que pixar al carrer comporta una sanció de 500€: “és una proposta purament sancionadora”. La cupaire ha remarcat que el grup municipal fa temps que ha defensat, tant en Comissions, com en Meses, Taules o Plens, la necessitat que s'instal·lin lavabos públics en tots aquells espais oberts on la gent es reuneix: parcs, places, passejos, avingudes i jardins. “No té cap mena de sentit sancionar per "pixar al carrer" quan, en cas de necessitat, no hi ha cap alternativa pública per no fer-ho”, ha reblat la regidora.