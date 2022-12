La CUP Tarragona proposarà a la resta del govern municipal a ser proactius en el cas de les entrades dels JJMM 2018

La Candidatura d’Unitat Popular ha valorat la resolució de l’Oficina d’Antifrau de Catalunya (OAC) respecte les entrades pels Jocs Mediterranis 2018. Les cupaires posen de relleu que el document d’Antifrau confirma els fets que la CUP havia denunciat, però la manca de documentació no permet tirar del fil i arxiven el cas “sens perjudici de la possibilitat d’incoar l’expedient corresponent, si es constatessin dades, elements o circumstàncies determinants de què no es té coneixement en aquest moment”.

La consellera de la CUP, Inés Solé ha explicat el contingut de la resolució “de la que no sabem quina investigació ha realitzat Antifrau, ni amb qui han parlat ni quina documentació han sol·licitat”, però de la que se’n desprenen diverses coses. Per una banda, Antifrau corrobora que Societat Civil Catalana “hauria comprat entrades durant el període de prevenda”, reservada exclusivament a comitès olímpics nacionals o patrocinadors. Amb tot, l’OAC no ha pogut esclarir com SSC hauria aconseguit les claus d’accés a la plataforma del patrocinador Loterías del Estado ja que aquesta “no entra dins de l'àmbit d'actuació d'aquesta Oficina”.

D’altra banda, la consellera Solé també ha assenyalat que el document “desvetlla el fracàs que van ser els Jocs i la nefasta gestió de tot l’esdeveniment” ja que Antifrau afirma que la distribució massiva d’entrades “radicaria en omplir l’estadi de públic, fos com fos, a causa del fracàs de venda d’entrades pel poc interès públic, que hauria suscitat l’esdeveniment”.

La Portaveu del Grup Municipal, Eva Miguel, ha manifestat que la resolució de l’OAC “deixa molt clar que tot els fets denunciats van succeir, les coses no es van fer bé”, de fet la cupaire ha afirmat que “el ridícul l’ha fet el PSC amb una resolució que els assenyala com a mals gestors d’un macro esdeveniment personalista que mai s’hauria hagut de celebrar”.

La consellera Miguel ha anunciat que facilitaran tota la documentació als serveis jurídics de l’Ajuntament i la socialitzaran amb la resta de formacions del govern municipal “ja que considerem que és greu que Antifrau digui que des del consistori no se’ls ha fet arribar la documentació requerida”, malgrat les cupaires no saben “si és perquè aquesta documentació no s’ha volgut facilitar, i en volem saber el motiu, o perquè directament aquesta documentació no existeix, cosa que posaria de manifest el desgavell que van suposar els Jocs”.

Per últim, les anticapitalistes consideren que aquesta resolució no tanca cap porta i “plantejarem a les companyes de govern que es facin les passes necessàries per posar llums i taquígrafs i complir, així, amb l’acord d’entrada a govern”.