LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP presenta la seva proposta política a Banyoles amb la gira “Un País En Marxa”

Aquest dissabte la CUP va presentar la seva proposta política a Banyoles amb la presència del diputat per a Comarques Gironines Dani Cornellà, la regidora per la Sumem Banyoles Jana Soteras i Edgar Fernàndez i Maria Sirvent del secretariat nacional de la formació.

Després d’aquests últims anys convulsos marcats per la paràlisi política i la pandèmia de la COVID-19, la CUP ha iniciat una campanya arreu dels PaÏsos Catalans amb l’objectiu de trepitjar carrer per avançar a nivell nacional i social amb la visió posada a les municipals de 2023. Segons els ponents de l’acte l’objectiu és proposar, debatre i, sobretot, escoltar a la gent del territori.

Segons paraules de Dani Cornellà “davant el desencís polític i el retrocés democràtic que estem vivint cal sortir al carrer, parlar amb els botiguers, les entitats, els comerciants i amb la gent que treballa pel territori per tornar a fer política i reclamar la independència del país”. Per la seva banda, la regidora Jana Soteras va exposar la situació política que viu Banyoles i la necessitat d’una proposta política alternativa per canviar les polítiques actuals del consistori. Entre les quals en va destacar les d’habitatge, “un tema important i que no respón a les necessitats del municipi”.

Els ponents i assistents van poder compartir experiències, opinions i propostes per superar la situació actual i teixir una estratègia guanyadora a nivell nacional. L’acte va acabar amb un vermut a la plaça major de Banyoles.