Accidents laborals

La CUP Molins de Rei exigeix una investigació de l’Ajuntament sobre l’accident laboral d’un treballador del servei privatitzat de recollida de residus

El passat dijous 10 de novembre, un treballador de l'empresa privada que a Molins presta el servei de neteja viària i de recollida de residus va patir un accident laboral. L'estrep del camió en el que anava es va trencar mentre el vehicle estava en marxa. Per fortuna, les lesions patides sembla que son lleus, tenint en compte que l'accident podria haver tingut unes conseqüències realment tràgiques.

Segons diverses fonts, el camió en el que anava tenia una antiguitat de més de 25 anys. L'empresa l'hauria portat de Galicia a mode de vehicle de substitució; una substitució que, segons fonts sindicals, ja s'allarga inexplicablement des de fa mesos.

Uns sindicats que han denunciat obertament el mal estat dels vehicles. Alhora, també denuncien com es vulneren sistemàticament alguns dels drets laborals de les persones treballadores del servei, en particular en matèria de descansos, o l’estat deplorable dels locals que funcionen com a bases del servei.

La CUP considera que "a ningú se li escapa que això és el que passa quan s’externalitzen els serveis públics; quan es deixa entrar la lògica del capital en la prestació de serveis essencials per la comunitat. D’aquí, en gran part, sorgeix la necessitat de municipalitzar els serveis públics que, des de sempre i en tot moment"

Remarca que "resulta palpable aquí l’opacitat pel que fa a la gestió del servei; la dificultat de cara a fiscalitzar tant la qualitat del servei com el fet que es garanteixin en tot moment els drets i la seguretat laboral de les persones treballadores que el fan possible. De nou, ben diferent seria tot plegat si la prestació fos directe per part de l’Ajuntament".

En aquest cas, però, segons la formació, "tot apunta a què més que una qüestió de poder, és un tema de voluntat. Això es veu clarament quan, des del govern de Xavi Paz, diuen tan tranquil·lament que això és un tema entre l’empresa i els treballadors".

La resposta de la CUP ha estat contundentment que no; que l’empresa no presta el servei perquè vol, sinó perquè l’Ajuntament li ha encarregat, que és la seva obligació. I com a responsable últim del servei, també ha de vetllar per a què la qualitat sigui òptima i es respectin en tot moment els drets, les condicions i la seguretat laboral de les persones treballadores d’aquest.

I l’Ajuntament té plenes facultats per fer valer aquestes premises en tot moment. Per això, cal que els tècnics competents de l’Ajuntament intervinguin directament el que calgui i on calgui, per arribar al fons de l’assumpte i denunciar si escau. I no només respecte les circumstàncies de l’accident esmentat, sinó també en general pel que fa a la resta de qüestions denunciades pels sindicats en relació a aquest servei.

Ara per ala CUP, "cal determinar si els fets denunciats són constitutius d’alguna o algunes de les infraccions tipificades de l’àmbit del treball. Cal depurar responsabilitats, i que es sancioni si és procedent".