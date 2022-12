lluita institucional

La CUP insta la Diputació de Tarragona a replantejar el nou projecte pel preventori de la Savinosa

Aquest matí s’ha presentat el nou projecte pel preventori de la Savinosa, on s’hi preveu el trasllat de l’Escola d’Art i Disseny, de l’Escola i Conservatori de Música, així com ubicar-hi espais escènics i expositius, i centres per a l'impuls de la creativitat i la cultura. A les imatges presentades a les xarxes s’hi observa la projecció de grans edificis, una proposta que pretén construir al costat de la costa quan “fa temps que estem advertint que el que cal és treure formigó, no pas posar-ne”, ha explicat la portaveu del Grup Municipal, Eva Miguel. La consellera cupaire recorda que la CUP sempre ha defensat que s’hi hi havia d’anar un nou equipament que aquest fos públic “però no a costa de trinxar l’entorn natural i el paisatge de l’anella verda-blava tarragonina”. És per això que la formació insta a la Diputació de Tarragona a replantejar el projecte.

Les cupaires recorden que va ser una victòria de les entitats ecologistes i la mobilització popular que s’aturés l’anterior projecte i lamenten que no es comptés amb les primeres per aquesta nova proposta. “Malgrat si contempla un camí de ronda, considerem que és totalment insuficient si al costat hi planteges més formigó i antropització de l’espai”, ha exposat la consellera Miguel.

A més, les anticapitalistes assenyalen que la proposta pretén canviar de localització dos centres formatius molt arrelats als barris on es troben. Per una banda l’Escola d’Art i Disseny, a Sant Pere i Sant Pau i per altra banda l’Escola i Conservatori de Música, a la Part Alta. En aquest darrer cas, la presència del conservatori al carrer cavallers “aporta dinamització a l’entorn i és un lloc ideal per tal que la canalla i pugui anar a peu”, ha declarat la consellera Inés Solé. Amb la nova localització, consellera Solé opina que hi haurà un augment de l’ús del transport privat, “creiem que no és una mesura que vagi en pro de la sostenibilitat i considerem que s’hauria hagut de consultar a les famílies que se’n veuran afectades”.