Ensenyament

L’STEI Intersindical tornar a guanyar les eleccions a ensenyament públic

Per desena vegada l’STEI Intersindical ha estat la primera força en el sector d’ensenyament públic de les Illes Balears, amb majoria de delegats i delegades a les Juntes de Personal Docent no Universitari de Menorca, Mallorca i Eivissa i Formentera. D’aquesta manera, revalida un cop més la seva condició de primera força entre el professorat.

El sindicat lamenta la baixa participació que s’ha produït en la jornada electoral, que ha passat del 56% de fa quatre anys al 43% d’enguany. Un dels motius d’aquesta davallada es pot atribuir al fet que els docents no disposaven d’una llicència en el seu horari laboral per exercir el seu dret a vot. La proposta de meses que l’STEI va lliurar a la Conselleria d’Educació i Formació Professional es va fer abans que l’Administració canviàs les regles del joc i decidís no donar aquesta llicència.

Malgrat la victòria a les urnes, amb deu punts de diferència respecte de la segona força, l’STEI ha perdut nou delegats en el conjunt de les tres Juntes de Personal, un fet que suposarà una anàlisi interna dels resultats i un replantejament, si cal, de l’estratègia per a recuperar la confiança d’aquells que no l’han votat. El descens de la participació és també motiu de preocupació i de reflexió, ja que afebleix la força de la part social davant l’Administració.

L’STEI Intersindical agraeix el suport rebut en aquestes eleccions a tot el professorat que ha elegit la seva opció i es referma en el compromís de seguir sent la veu dels docents a la Mesa Sectorial d’Educació, al Consell Escolar de les Illes Balears i a tots aquells àmbits en què es decideix el futur de l’educació de les Illes Balears.

El sindicat manté l’aposta pel català, per la igualtat entre dones i homes, per una educació pública, inclusiva i de qualitat i per la dignificació de la tasca docent tenen avui més sentit que mai.