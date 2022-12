moviment veïnal

Indignació al Nou Vendrell davant la situació dels cables de telefonia

La caiguda d’un pal de telèfon al carrer Yuca a l’altura del numero nou el passat dissabte a les 6 del mati, que va afectar al tancament d’un habitatge, posa de manifest la preocupació dels veïns del Nou Vendrell que han denunciat durant molt de temps a traves de l’associació de veïns i demanat a l’ajuntament de Vendrell per que insti a les empreses de telefonia a fer-se càrrec de soterrar les línies de telèfon i eliminar els pals que hi ha al barri.

El passat diumenge a les sis del mati un pal de telefonia del carrer Yuca a l’altura del numero nou va caure sobre el tancament d’un habitatge d’aquest carrer, aquest fet va provocar destrosses al tancament d’un habitatge del carrer i que es persones una dotació de bombers per retirar el pal de telefonia. El primer que es destaca des de l’associació de veïns del Nou Vendrell, és que davant la situació de trencament del pal, els cables segueixin travessant la calçada senyalitzats per un abalisament amb cinta de la policia local; en aquest sentit hi ha molta indignació per la deixadesa de l’empresa de telefonia davant la situació i s’exigeix celeritat per arreglar el problema perquè es considera un perill la situació actual. D’altra banda aquest fet a provocat el malestar dels representants de l’associació de veïns del Nou Vendrell que ha reclamat en diverses ocasions a l’ajuntament de Vendrell que insti a les empreses de telefonia a soterrar les línies telefòniques i a retirar els pals del barri sense que es faci.

Davant la manca d’acció de l’ajuntament de Vendrell i de les empreses de telefonia per acabar amb la situació d’inseguretat que generen els cables que pengen dels pals a tot el Nou Vendrell la Federació Xarxa Vendrellenca entitat de la que forma part l’AVV Nou Vendrell ha obert un expedient davant l’ajuntament, les empreses de telefonia i d’altres estaments de l’administració per demanar solucions als problemes dels pals a la zona.