Guanyem Badalona respon denuncia que l’Ajuntament no respon al requeriment sobre la Biblioteca Can Casacuberta

Guanyem Badalona denuncia que ha quedat sense resposta el requeriment que va formular per la inactivitat de l’Ajuntament pel tancament de la biblioteca municipal de Can Casacuberta. Ahir va finalitzar el termini del què disposa per llei l’Ajuntament per respondre-hi i la formació municipalista no ha obtingut cap resposta.

El passat 21 de setembre, Guanyem Badalona va formular un requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu, en aplicació de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, avalant-se en diverses normes i lleis que regulen l’Administració Local, en considerar que el govern de l’Ajuntament de Badalona ha mostrat una manca de voluntat manifesta per revertir la situació soferta en l’equipament cultural, vulnerant així els drets de la ciutadania.

Dolors Sabater, candidata de Guanyem Badalona per a les eleccions municipals del 2023, ha assenyalat els tres últims alcaldes com a responsables de la situació de paràlisi actual. “L’Ajuntament no només no funciona, sinó que ni tant sols és transparent. Vull liderar la modernització de l’Ajuntament, que ja vam proposar el 2017, i impulsarem un pla d’equipaments que garanteixi un bon manteniment dels edificis i també alternatives quan hi hagi problemes com el de Can Casacuberta”. En relació a les declaracions de l’alcalde Rubén Guijarro sobre la protesta ciutadana vers la reobertura de la biblioteca, Sabater les ha titllat d’inadmissibles: “Després de 3 anys amb la biblioteca tancada, no pot ser que l’únic que digui l’alcalde és que els veïns són impacients. És inadmissible i una falta de respecte per la ciutat”

Guanyem Badalona assistirà a l’audiència pública que ha convocat l’Ajuntament per al proper 29 de desembre i s’ha sumat a la reivindicació de la Plataforma Can Casacuberta, que ha demanat la presència de l’alcalde a l’audiència pública. Núria Sabater, que serà nova regidora de Guanyem Badalona a partir del gener, ha instat l’alcalde a assumir responsabilitats: “El PSC va tancar la biblioteca el 2019 i ha governat la ciutat més de la meitat del temps que porta tancada”.

En l’equipament públic de la Biblioteca de Can Casacuberta hi constaven un seguit de deficiències en matèria de seguretat, climatització i accessibilitat, entre d’altres. Eren deficiències públiques i notòries des d’abans del primer tancament, que es va produir en data juliol de 2019. Això no obstant, va transcórrer més d’1 any i mig fins que l’Administració Local comencés a emprendre accions a fi i efecte de revertir els esmentats problemes. No és fins a inicis de 2021, en què aquest Consistori incoa els primers expedients a fi de revertir aital contractació.

L’organització municipalista denuncia que els ciutadans de Badalona no han pogut comptar durant més de dos anys amb un servei públic que aquest Consistori té l’obligació de prestar. Una situació que s’ha vist agreujada per manca de voluntat manifesta d’aquest equip de govern de revertir la situació soferta en l’equipament cultural, i garantir a la ciutadania de Badalona l’accés a un servei públic com són les biblioteques que té l’obligació de prestar, vulnerant així els seus drets.