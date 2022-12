Espanya sempre marca la diferència

Per Dolors Bellés. Publicat al diari El Punt Avui el 9 de desembre de 2022

Que quedi clar ja d’entrada que considero que les monarquies no tenen cap sentit. Tot i això vull destacar dos gestos. Guillem Alexandre dels Països Baixos ha encarregat una investigació independent sobre el paper de la monarquia en el passat colonial del país. Al juny, Felip de Bèlgica va lamentar els abusos comesos per aquesta monarquia europea al Congo durant el domini colonial del país africà, tot i que no va demanar perdó. Uns gestos que no ha tingut la monarquia espanyola. Els seus van en sentit contrari, o no recordem què va fer Felip VI al pas de l’espasa de Bolívar? Però no només la monarquia espanyola marca la diferència. També el govern espanyol, que va rebutjar la demanda de Mèxic de demanar perdó pels abusos de la conquesta.