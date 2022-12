ONU

Els insults a la professora de català de La Salle Palma arriben a l'ONU

Durant la intervenció a l'ONU (al relator especial per a les Minories) de la mallorquina Maria de Lluc Muñoz, tècnica internacional de Plataforma per la Llengua, va indicar que les publicacions en català a xarxes socials "reben comentaris d'odi", i va posar com a exemple el cas de La Salle Palma. "Aquesta setmana, els mitjans de comunicació espanyols i molts usuaris d'Internet van apuntar una professora de català que va rebre nombroses amenaces de mort i violació, publicant la seva imatge. Fins i tot h i va haver pàgines web de notícies que van justificar aquest odi perquè la professora «escrivia els tuits en català» , explicant que això significava que odiava Espanya".