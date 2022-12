Any Fuster

Difusió dels aforismes de Fuster amb 2.000 sobres de sucre en cafeteries i bars de Castelló

L’Ajuntament amb la col·laboració del Gremi de Forners tanca així l'Any Fuster

La Regidoria de Plurilingüisme i Foment del Valencià de l'Ajuntament de Castelló de la Plana tanca l'Any Fuster amb la col·laboració del Gremi de Forners per a distribuir 2.000 sobres de sucre amb aforismes de l'escriptor de Sueca. Diari La Veu del País Valencià se n'ha fet ressò de la iniciativa que arrivarà a 50 establiments amb forn i cafeteria adscrits al gremi des d'aquest dilluns i fins que s'acabe l'any.

El regidor de Foment del Valencià, Francesc Mezquita, que ha presentat la campanya juntament amb el Mestre Major del Gremi de Forners, César Solsona; la secretària, Susana Pérez, i el tresorer, Arturo Barreda, ha destacat que «la ciutat està compromesa amb la llengua i amb la cultura, i enguany, en què se celebra a Fuster, encara més, celebrant la llengua a través de les seues paraules, enfortint-la als carrers i en l’ús social i portant-la a tots els àmbits de la vida quotidiana des del café del matí, de la mà del Gremi de Forners de Castelló». Per part seua, Solsona ha assenyalat que «aquesta col·laboració és important perquè tots els establiments tinguen una part de la cultura i alhora donar a conèixer el treball dels membres del gremi».

Enguany, Castelló de la Plana ha acollit un extens programa d'activitats i iniciatives municipals per a donar a conèixer l’obra i llegat de Fuster a la ciutadania. Així, l’Ajuntament li ha dedicat un carrer; ha editat el llibre Joan Fuster i la Fundació Huguet, de Vicent Pitarch; en clau musical, ha posat en escena l'espectacle Diuen Joan Fuster tot i no ser-ho, creat per Leo Tejedor Quartet amb aforismes i textos a ritme de jazz, i ha participat en el Concert per la Llengua del 25 d'Abril a la plaça de bous.

La difusió dels aforismes ha centrat les celebracions de l'últim trimestre, amb la col·locació de les frases més cèlebres en els aparadors publicitaris de tots els districtes de la ciutat i a la façana de Menador Espai Cultural; i ara, a més, a través de 50 cafeteries i fleques.