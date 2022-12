Som Països Catalans

Decidim, l’ANC i l’ASM impulsen les Jornades Horitzó Joan Fuster a Castelló

Aques dissabte coincidint amb la commemoració del 90è aniversari de les Normes de Castelló

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) i Decidim del País Valencià han impulsat les Jornades Horitzó Joan Fuster a l'entorn de la commemoració dels 90è aniversari de les Normes de Castelló. L'objectiu de les Jornades és el de reflexionar i debatre sobre les línies de treball que cal desenvolupar per seguir teixint xarxa entre els diversos territoris dels Països Catalans, "formulari d’inscripció".

Els actes, que podeu consultar en aquest programa, es desenvoluparan a la Sala La Bohemia, al carrer Ciscar 14 de Castelló de la Plana, des de dissabte a les 10.45. Les jornades seran obertes per la intervenció de Zahia Guidoum, Dolors Feliu i Joan Planes, màxims representants de les tres entitats, amb la taula rodona «estratègies cap a la independència dels Països Catalans».

Tot seguit, des de les 12.30, els activistes Gerard Furest i Neus Sánchez i la presidenta d’Escola Valenciana, Alexandra Usó, parlaran de «l’articulació de la lluita per la llengua trencant els marcs autonòmics».

A les 17.30 se celebrarà la manifestació amb el lema «una llengua per guanyar» i a les 20.00 hi haurà un concert que comptarà amb l’actuació de diversos artistes, com ara Feliu Ventura, Mireia Vives, Borja Penalba o Al Tall.

A l’endemà, diumenge, es tancaran les jornades amb la xerrada «100 anys de Fuster, un horitzó de futur», amb la participació de l’activista Toni Infante, portaveu de la campanya Reciprocitat Ara i de la Crida pel Finançament; de la catedràtica d’Economia Elisenda Paluzie, expresidenta de l’ANC; i de l’exconsellera de Cultura de les Illes Balears Fanny Tur.