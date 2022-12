Acte de la gira "UN PAÍS EN MARXA" a Banyoles

"UN PAÍS EN MARXA" és una gira arreu dels Països Catalans on la formació anticapitalista es troba amb militants i simpatitzants per posar sobre la taula i debatre la seva proposta polítia.

El proper acte de la gira "UN PAÍS EN MARXA" que se celebrarà demà dissabte dia 10 a les 12h a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles comptarà amb la presència de Dani Cornellà, Jana Soteras, Edgar Fernàndez i Maria Sirvent. Un acte que servirà per escoltar el país i encarar les eleccions municipals de 2023.

La CUP va engegar la campanya "Un país en marxa" el passat dissabte 19 de novembre. Una gira arreu dels Països Catalans on la formació anticapitalista es troba amb militants i simpatitzants per posar sobre la taula i debatre la seva proposta política. La formació política vol posar al centre del debat la conquesta de sobiranies i eixamplar drets com a sortida a la crisi econòmica i social que travessa el territori i el planeta.

"Un país en marxa" té com a finalitat debatre i fer créixer la proposta política en termes de model de país, en aquesta línia, donarà el tret de sortida a la seva gira amb dos actes paral·lels va ser el passat dissabte 19 de novembre: amb un debat sobre l’estat actual, el futur i les necessitats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a la ciutat de Barcelona i amb un debat sobre l'estat i els reptes de la ruralitat a Els Guiamets (Priorat) el mateix dissabte.