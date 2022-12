Municipals 2023

Acte de la campanya “Un país en marxa”

Aquest diumenge, la CUP durà a terme a Mollerussa un acte de la campanya “Un país en marxa”, on hi participaran militants del poble, diputades i membres del Secretariat Nacional de l’organització.

L’acte serà al teatre de l’Amistat de Mollerussa a les 12.30h i comptarà amb l’actuació musical de la cantautora ponentina Meritxell Gené. Adjuntem el cartell de l'acte.

L’objectiu d’aquest acte és explicar com encarem les eleccions municipals del 2023 tot centrant-nos en les necessitats socials i econòmiques que té la gent del país, i posant en valor la feina que fa la nostra gent des dels municipis.

Per això us convoquem per prendre declaracions a les nostres diputades, just abans de l’inici de l’acte:

- Dia i hora: Diumenge, 4 de desembre, 12,15 h

- Lloc: Entrada Teatre de l’Amistat (Mollerussa)

- Intervencions: Nogay Ndiaye i Xavier Pellicer (diputades al Parlament de Catalunya)