LLUITA INSTITUCIONAL

“DEFENSEM EL TERRITORI, STOP POUM” El poble de Fornells reclama més informació sobre el nou POUM.

Ahir diumenge, el grup municipal d’Independents Per Fornells (IPF) va organitzar un acte amb l’objectiu d’explicar als veïns i veïnes del poble el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que es vol aprovar. En l’acte hi van assistir unes quaranta persones i hi van participar la Maria Rovira, membre de de la comissió permanent d’Unió de Pagesos, en Robert Sabater, ex-alcalde de Viladamat i en Gerard Prat, regidor d’IPF al consistori de Fornells de la Selva.

En l’acte es va explicar en quin punt es troba actualment el POUM de Fornells, que fa molts anys que se n’està tramitant l’aprovació i quins passos falten fer encara per arribar a l’aprovació definitiva. Des dels inicis d’aquesta legislatura, Independents Per Fornells ha estat investigant i preguntant als plens municipals sobre la situació i les novetats del POUM, perquè és una qüestió que els preocupa i que preocupa als veïns i veïnes del poble, ja que aquest POUM inclou la pèrdua de 84.260 m2 de sòl agrícola de la zona de darrera l’església de Fornells, per tal de construir-hi uns 200 habitatges aproximadament.

Durant tot l’acte es va fer molt èmfasi en la necessitat d’informar i fer participar a la ciutadania en tot moment, en un projecte que representarà una ampliació urbanística de gran magnitud i que modificarà molt la realitat del poble als propers anys, amb els conseqüents impactes tant en els serveis del poble ja actualment millorables i en la pèrdua de sòl agrícola de qualitat. A més, a Fornells ja hi ha un gran problema d'accés a l'habitatge, especialment per a la gent jove, que n'ha de marxar degut a una mitjana de preus massa elevada. En aquest nou planejament no es preveu solventar aquesta problemàtica ja que, el petit percentatge de protecció oficial que s'hi podrà arribar a incloure, serà insuficient per a resoldre el problema.