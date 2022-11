Repressió

Una delegació del Parlament visita en Mohamed Said Badaoui al CIE

Una delegació del Parlament de Catalunya visitarà en Mohamed Said Badaoui —activista social reusenc que es troba al CIE de Barcelona, sota amenaça d’expulsió— avui, dijous 3 de novembre, a les 17h, i atendrà la premsa al sortir.



Aquesta visita és l’exemple més recent d’una sèrie de posicionaments institucionals davant l’atropellament dels drets humans que representa l’intent de deportar aquest veí. Ja s’han expressat el Parlament de Catalunya, l’Ajuntament de Reus i el Síndic de Greuges de Barcelona.



El Grup de Suport a Mohammad Said Badaoui ha constatat que, a aquestes alçades, la justícia per al Mohamed —i per a la seva família— depèn de la voluntat política.



Per això, la visita d’aquesta delegació, que reflecteix la majoria del Parlament, és una bona notícia.



La delegació de diputats/des del Parlament de Catalunya que visitarà el Mohamed Said Badaoui, avui dijous 3 de novembre a les 17h, la formen:



· Basharat Changue Canalejo, CUP

· Jennifer Díaz Ruiz, Esquerra Republicana

· Jessica González Herrera, En Comú Podem

· Pere Albó Marlés, Junts

· Rubén Wagensberg Ramon, Esquerra Republicana

Mohamed Said Badaoui és un activista social molt conegut a Reus. Té 40 anys i en fa 30 que viu a Catalunya, amb els permisos de residència i de treball en vigor.

Havia estat el portaveu de la mesquita de la ciutat i actualment és president d'Adedcom, una associació per la defensa dels drets de la comunitat musulmana. També forma part de Reus Refugi, del Sindicat d'Habitatge de Reus i d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme.

A finals d'agost, va rebre una notificació administrativa d'expulsió que li donava 48 hores per presentar al·legacions. La Policia Nacional l'acusa d'estar "radicalitzat", de ser "molt actiu a les xarxes socials, de tenir molts contactes polítics" i també "d'ingerències en la política estatal", un motiu pel qual seria "un perill".

La majoria del ple de Reus també ha mostrat suport a Badaoui. Els portaveus dels grups municipals de Junts, Esquerra, PSC, CUP, Ara Reus i el regidor no adscrit Raúl Meléndez han expressat el seu suport a l'activista. Només el PP i Ciutadans se n'han desmarcat.

En un comunicat, defensen que és una persona que sempre ha treballat "braç a braç amb les entitats i l'Ajuntament per garantir els drets dels veïns". Els grups demanen al Ministeri de l'Interior que tingui en compte l'arrelament de Badaoui abans de resoldre el procediment d'expulsió.