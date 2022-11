Esborrar la frontera

Set marxes conflueixen al Coll de Banyuls per reivindicar la reobertura de tots els passos fronterers

Cap al migdia a dalt del coll, s'han fet actuacions de diverses corals, parlaments i una foto aèria amb els participants configurant la paraula Llibertat.

Centenars de persones procedents des de 7 punts diferents han confluït al coll de Banyuls per reivindicar la reobertura de tots els passos fronterers bloquejats secundaris tancats per ordre del Prefecte dels Pirineus Orientals des del gener del 2020 (entre els quals també hi ha el coll de Manrella).

Les columnes que han sortit de Catalunya Nord ho han fet des de del coll de Gascons, (Portvendres), el Mas Xatard (Banyuls) i el Mas Cornet (Banyuls). Pel que fa al Sud de l'Albera, ho han fet des de la Jonquera, el Puig Neulós, Sant Quirze (Rabós) i Mas Els Pils (Rabós).

Cap al migdia a dalt del coll, s'han fet actuacions de diverses corals, parlaments i una foto aèria amb els participants configurant la paraula Llibertat.

L'acte, organitzat per l'entitat Albera sense Frontera, ha aplegat onze clubs excursionistes de les dues comarques que queden separades pel tancament dels passos de frontera. L'entitat que es constituir fa tres mesos, ja compte amb més de 800 socis.

Després de l'acte amb càrrecs electes del 29 d'octubre passat, i amb la voluntat per part de la Prefectura de no obrir els passos de frontera, Albera sense Frontera segueix amb la seva voluntat d'aconseguir la lliure circulació entre un costat i altre de la frontera. Els altres clubs que participaran en la iniciativa són el Centre Excursionista Empordanès, el Club Esportiu i Excursionista de Portbou, el Club Excursionista Maçanetenc, Banyuls Rando, Évasion Catalane, Saint Génis des Fontaines Rando, Laroque Rando, Albères Évasion, Les Randonnées Colliourencques i el Cœur et Santé Banyuls.

Per la seva part, membres de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) van entregar aquest divendres una petició al consolat francès de Barcelona perquè es reobri el pas fronterer i totes les carreteres transfrontereres tallades. En el text, l'Assemblea subratlla que el dret de la Unió Europea protegeix la lliure circulació de persones, i també apel·la a la unitat lingüística i econòmica entre les comarques d'una part i altra de la frontera. "El dret de la Unió Europea garanteix la lliure circulació de persones. Els acords de Schengen es compleixen a tots els estats de la Unió i la situació a Catalunya no pot ésser una excepció", apunten en l'escrit.

Tot i això, el prefecte Rodrigue Furcy, va justificar el passat octubre que es negava a reobrir el coll de Banyuls per raons policials. Furcy va assegurar que podia convertir-se en una via d'entrada per al crim organitzat i per als fluxos migratoris. Abans, però, l'argument era la pandèmia de la covid. Segons informava el diari L'indépendant, és segur que el pas que utilitzen habitualment els veïns dels municipis del voltant quedarà tancat almenys fins a final d'any.