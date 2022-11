SAGA, saló del gaming, presentarà els millors equips del "League of Legends" en català i els farà jugar contra el Barça

Un altre dels plats forts del saló és el lliurament dels primers Premis SAGA als millors videojocs en català. En total seran sis guardons, i reconeixeran els videojocs amb la millor narrativa, el millor art visual, la millor banda sonora i la millor jugabilitat, així com el millor videojoc triat pel públic i el millor videojoc de l'any triat pel jurat. Els premis són una iniciativa conjunta de l'ONG del català amb Gaming.cat i Lúdica, i tenen l'objectiu d'incentivar la producció de videojocs en català.

El jurat que s'ha d'encarregar de triar els guanyadors dels premis està format per Albert Garcia (ENTI-UB, Generació Digital, La Vanguardia), Rafel Pérez (Escola Pia Granollers), Marc Vilajosana (Metadata), Mariona Valls (Mango Protocol), David Jaumandreu (Undercoders i ENTI-UB), Isaac Serrano (Rare Ltd.), Víctor Fernández (Mansion Games), Roger Baldomà (Plataforma per la Llengua), un redactor de Lúdica, un redactor de 3DNassos i Gina Tost (Generació Digital, DEVICAT, UPC i nomenada aquesta setmana com a secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya). Pel que fa al premi del millor videojoc triat pel públic, el període per votar a través del web ja s'ha obert i tancarà el 27 de novembre. Els participants poden triar entre deu opcions: Those Who Came: Healing Solarus, Running on Magic, Endling - Extinction is forever, Her Name Was Fire, Ikai, Nekomew's Nightmares, LumbearJack, cyVeRpunk, Blind Fate: Edo No Yami, Gemaboy Zero Origins.

L'entrega de premis es farà dissabte 3 a les 20 h i serà presentada per la periodista Mariola Dinarès i el creador Norman López. La gala es podrà seguir també a través del canal de YouTube de Plataforma per la Llengua i al canal de Twitch de SAGA, saló del gaming.