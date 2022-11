Català

Reprenen amb novetats els tallers en català a les escoles de Ciutat Meridiana

Plataforma per la Llengua ha reprès aquest final d'octubre els tallers regulars que ofereix des de fa anys a les escoles de Ciutat Meridiana per practicar el català de manera lúdica en el marc del Pla d'Actuació Lingüística Integral de l'entitat, i ho ha fet amb novetats: l'organització d'un nou taller de clown i humor, i la incorporació de l'escola Ciutat Comtal, del barri veí de Vallbona, als tallers.

La proposta de l'entitat beneficia enguany més de 350 alumnes: uns 240 alumnes de tota la primària de l'escola Ferrer i Guàrdia; una seixantena de l'escola Mestre Morera, que gaudiran d'algun taller puntual durant el curs, i, per primer cop, una seixantena d'alumnes de 4t, 5è i 6è de primària de l'escola Ciutat Comtal, que també gaudiran dels tallers regulars.

Ràdio i pòdcasts, teatre i, per primer cop, clown i humor són algunes de les temàtiques d'aquests tallers. Cadascun, des de la seva disciplina, es proposa acostar la llengua als alumnes en un entorn distès i lúdic. A més, els tallers també han de ser una eina de suport als docents per potenciar l'ús del català tant dins com fora de l'aula. Per impartir-los, l'entitat compta amb el suport de la companyia teatral El Cirerer Teatret o de Norman López, un dels retransmissors en línia en català amb més seguidors a la plataforma Twitch.

La iniciativa ha de permetre que els alumnes vegin el català com una eina real d'expressió personal i de comunicació interpersonal, i com una llengua viva i vàlida en els entorns lúdics. Això hauria de servir perquè els infants el veiessin com un idioma que paga la pena d'aprendre.

Aquests tallers s'emmarquen en el Pla d'Actuació Lingüística Integral de Ciutat Meridiana, un pla de l'entitat per revertir la situació del català en aquest barri barceloní, en què només un 42 % dels veïns sap parlar català i tan sols el 28 % el sap escriure. Aquest pla vol fer arribar la llengua a persones que no el fan servir habitualment i compta amb el suport dels diferents agents socials del barri, centres educatius, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

Gràcies als diferents tallers de l'entitat en el context d'aquest pla, des del 2016 els alumnes de les escoles de Ciutat Meridiana han pogut estrenar videoclips com Al barri i a la gent (2019), Canviar el món (2020), Som com som (2021), Feliç (2021) o Orgull de barri (2022).