Rebuig a la monarquia

Rebutgen de nou la presència de Felipe VI a Mallorca i li reclamen que retorni Marivent

MÉS per Mallorca, segons recull dBalears, ha anunciat que cap càrrec de la formació assistirà als actes que arranquen a partir d’aquest dijous amb motiu de la Conferència Anual del Comitè Internacional de Museus i Col·leccions d’Art Modern (CIMAM), els quals tendran lloc al Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) i al Museu d’Art Contemporani Es Baluard, a Palma.

En aquest línia, apunta el mitjà, que MÉS per Mallorca rebutja la presència del Felipe VI a Mallorca i exigeixen a la família reial espanyola el retorn de l’ús del Palau de Marivent al Govern de les Illes Balears, ja que l'any 1966 Annunziata Marconi, viuda de Saridakis, el va donar a la diputació provincial de Mallorca, predecessora de l’actual Consell de Mallorca, amb la condició que el palau fos un museu obert i, excepcionalment, pogués ser emprat com a residència per a caps d’Estat estrangers.

No és la primera vegada que rebutgen la presència dels reis espanyols a Mallorca ni la primera vega que demanen que el Palau de Miravent retorni al poble. L'Assemblea Sobiranista de Mallorca ho fa cada estiu, així com el cantaires per la Llibertat.