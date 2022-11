'Quin fou el paper de l'independentisme català en la resistència antifeixista de la Segona Guerra Mundial?'

Un dels eixos de treball de la Fundació Reeixida és la recuperació de la memòria nacional, i és en aquest àmbit que se centren una part molt important de les activitats i campanyes que duem a terme, com per exemple el projecte de les Rutes per la llibertat que explica i reivindica la lluita dels independentistes catalans integrats a les cadenes d’evasió durant la Segona Guerra Mundial.

Amb la divulgació d’aquestes rutes volem homenatjar els catalans que es jugaren la vida travessant la línia fronterera que, tot partint Catalunya, encara avui separa l’Estat espanyol del francès, per ajudar milers de persones (jueus, soldats nord-americans, part del govern polonès i del govern francès...) a escapar del feixisme. Aquests passadors, organitzats i integrats dins del Front Nacional de Catalunya, operaren de 1939 fins al 1945.

Cal dir que les potències aliades han d’estar agraïdes amb aquells veterans independentistes que durant la Segona Guerra Mundial col·laboraren amb els governs francès, britànic, nord-americà o polonès (el Govern polonès a l’exili va reconèixer el dret de Catalunya a la secessió i va donar per vàlida la seva lluita en l’àmbit internacional). Cal dir que en alguns casos ja van ser reconeguts i guardonats per aquests governs amb medalles i certificats per la seva lluita contra el feixisme, però és evident que aquests països encara estan en deute amb Catalunya, i cal saber-ho i dir-ho.

Al web de la Fundació Reeixida hi trobareu tota la informació de les Rutes per la llibertat que hem presentat darrerament. Veureu que hem traçat el recorregut de les rutes amb l’aplicació Wikiloc, geolocalitzant-les mitjançant el GPS i un mapa-web, marcant les rutes i complementant-les amb explicacions dels personatges que hi van prendre part, per posar-les a l’abast de tothom.

El mític cartell ‘Aixafem el feixisme’, que Pere Català Pic va dissenyar tres anys abans que esclatés la Segona Guerra Mundial, és prou explícit del compromís de Catalunya en la lluita contra el feixisme.