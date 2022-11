Organitzen un cicle de trobades per practicar el català a la cerveseria Cap dOna d'Argelers

un cicle de trobades per practicar el català en un ambient relaxat tot prenent una cervesa a la terrassa de la Casa Cap d'Ona d'Argelers (29, Avinguda dels Flamencs Roses). El cicle s'ha batejat amb el títol "Nos fem una Cap d'Ona en català?" i la primera trobada se farà el dissabte 19 de novembre a les 18 h.



L'objectiu del cicle és oferir als catalanoparlants, especialment als joves i als aprenents, un espai en què la voluntat de practicar la llengua sigui el tret diferencial. Tanmateix, per fer-ho, s'ha cregut convenient allunyar-se de l'entorn acadèmic i apostar per un espai més informal que faci possible practicar el català de manera oral a partir de les necessitats comunicatives que poden sorgir espontàniament en una cerveseria.



Aquest enfocament ha de permetre que els aprenents vegin el català com una eina real d'expressió personal i de comunicació interpersonal i com una llengua viva i vàlida en els entorns lúdics. D'aquesta manera, la iniciativa pot contribuir a demostrar que es tracta d'un idioma que paga la pena d'aprendre i fer que augmenti l'interès per parlar-lo. En última instància, la proposta també pot servir perquè els participants modifiquin els hàbits lingüístics personals i facin servir més el català en la resta dels seus espais d'oci habituals.



La iniciativa es dirigeix tant als parlants novells com als que ja dominen el català però el volen millorar i per facilitar les converses oferirà uns adhesius als participants amb missatges com ara "parli català", "comprenc el català", "aprenc el català" o "a poc a poc, si us plau" per tal que mostrin als companys quin domini tenen de la llengua.



Aquest cicle de trobades té l'al·licient de comptar amb la inestimable col·laboració de la prestigiosa cervesa Cap d'Ona. Aquesta cerveseria artesana d'Argelers va néixer l'any 1998 amb la reivindicació de la catalanitat per bandera i s'ha fet un lloc entre les marques de cervesa més premiades als concursos internacionals: d'ençà que hi va començar a competir el 2016 ha rebut més d'un centenar de premis i el World Beer Challenge d'aquest 2022 n'ha revalidat el lideratge atorgant la medalla d'or a nou de les seues cerveses, quatre de les quals amb una puntuació de 100 sobre 100.



A més de la seua qualitat cervesera, Cap d'Ona és de les empreses nord-catalanes que fa més anys que inclouen el català a l'etiquetatge. La cervesera va apostar des dels inicis per etiquetar tant en francès com en català i, darrerament, ha començat a fer publicacions en català a Instagram i a incloure la llengua a les visites guiades a la fàbrica. L'empresa continua treballant per enfortir el seu compromís amb la llengua i ara aposta per acollir aquestes trobades coorganitzades amb Plataforma per la Llengua per impulsar l'ús del català en els espais de lleure.



