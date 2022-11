Emergèbcia climàtica

Organitzacions de tot l’Estat espanyol es mobilitzen unides en defensa del ferrocarril

Amb el lema “Per un tren que vertebre el territori i refrede el planeta”, la Coordinadora Estatal pel Tren Públic, Social i Sostenible, juntament amb Aliança pel Clima, convoquen per segon any consecutiu la Setmana de Lluita pel Tren. En el marc d’aquesta iniciativa, que tindrà lloc del 21 al 27 de novembre de 2022, s’organitzaran més de 30 actes de mobilització social, amb la participació de més de 80 organitzacions.

Mitjançant la Setmana de Lluita pel Tren, les organitzacions participants volen denunciar que les polítiques del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) són insuficients per a aconseguir la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que necessitem en l’actual context de crisi energètica i climàtica.

Concentracions, tallers, xarrades i manifestacions seran algunes de les activitats previstes en les desenes de municipis implicats en aquesta segona Setmana de Lluita pel Tren, nascuda l’any passat coincidint amb l’Any Europeu del Ferrocarril. Amb una imatge i missatges comuns, les diferents plataformes locals i regionals, formades per persones i entitats diverses, reclamaran serveis ferroviaris prioritaris de trens de rodalia i de trens regionals assequibles per a la gran majoria de la població.

Segons José Luis Ordóñez, portaveu de la Coordinadora Estatal pel Tren Públic, Social i Sostenible, “aquests serveis, utilitzats pel 95 % de les persones usuàries del ferrocarril, pateixen des de fa anys una dramàtica retallada de freqüències, trajectes i qualitat”. D’altra banda, Ordóñez denuncia com “els nuclis de població més menuts han vist com els trens han deixat de parar en les seues estacions, obligant els seus habitants a utilitzar el vehicle privat per a desplaçar-se”.

Tenint en compte que el transport és el responsable de quasi el 30 % de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a Espanya, la Setmana de Lluita pel Tren també presta una especial atenció a l’emergència climàtica. Per a Carlos Martínez, representant d’Aliança pel Clima, “el ferrocarril elèctric, convencional és el mitjà de transport ideal per a reduir les emissions i mitigar el canvi climàtic. Per a les organitzacions, resulta incomprensible que el Govern no actue de manera urgent per a promoure el transport ferroviari, tant de mercaderies com de passatgers, per a complir els compromisos assumits de reducció d’emissions”.

La Setmana de Lluita pel Tren s’emmarca en la campanya Tren i Clima, liderada per Ecologistes en Acció. Una iniciativa orientada a crear un espai de confluència entre col·lectius de diversos tipus en favor d’una major vertebració del territori i de la reducció d’emissions mitjançant la promoció del ferrocarril convencional.

Pablo Muñoz, coordinador de Transport d’Ecologistes en Acció, conclou: “Ja siga a Granada, Plasència, la Corunya, València o Alcoi, organitzacions diverses ens unim en la Setmana de Lluita pel Tren per a reclamar el ferrocarril públic i sostenible com a mitjà clau per al transport de persones i mercaderies. El tren ha de ser el nostre millor aliat en la construcció d’un nou model de mobilitat i de desenvolupament territorial”.