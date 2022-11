Habitatge

Montserrat Vinyets podria ser elegida presidenta de la Comissió d’Investigació sobre els fons voltor

Els tres partits han proposat la creació d’una comissió d’investigació al Parlament de Catalunya sobre els fons voltor. L’objectiu és fer un recull d’informació sobre aquests òrgans davant de ”la falta d’informació de com està repartida la propietat del país”,

segons declaracions de Montserrat Vinyets. A més, la diputada ha manifestat que es proposa una comissió d’investigació per aclarir la manera de funcionar d’aquests grups voltor amb la finalitat de revertir-la per enfortir les polítiques públiques d’habitatge.

Els tres grups han registrat una proposta de resolució per impulsar la comissió, aquesta s’haurà de validar a la Mesa del Parlament i a la Junta de Portaveus, així com també s’haurà de votar al ple a última instància. Perquè això passi, caldrà el suport d’algun

altre partit. Junts va presentar diverses esmenes al text que segons els promotors de la proposta “desvirtuaven” l’objectiu de la comissió, el PSC en canvi se’n va desmarcar de bon principi.