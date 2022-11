La Plataforma 25N del Camp denuncia el tracte de menyspreu del govern de Reus cap als actes reivindicatius en contra de les violències masclistes.

25-N

La Plataforma 25N del Camp ha denunciat el tracte de menyspreu del govern de Reus cap als actes reivindicatius en contra de les violències masclistes.

Resulta que el dia 25 de novembre, el govern municipal de Reus ha programat el tret de sortida de la campanya "purament consumista de Nadal", a la mateixa tarda del dia 25 de novembre, fent-ho coincidir amb la manifestació de la plataforma. "Una manifestació que fa anys que se celebra a la capital del Baix Camp aquest mateix dia i que reuneix a centenars de persones per ocupar els carrers i cridar ben fort que estem fartes que ens matin pel simple fet de ser dones", apunta la plataforma. També assenyala que ho considera "inexplicable que un Ajuntament que es titlla de feminista faci aquesta contra contraprogramació.

Tot comença, segons la plataforma, "amb la denegació de la sol·licitud del suport material d’un escenari a la plaça Mercadal per poder llegir el manifest final de la manifestació al·legant que ‘En aquella mateixa localització hi ha previstes activitats d’iniciativa municipal i de regidories d’aquest Ajuntament incloses en el programa de les festes de nadal del 2022’. És totalment inadmissible que un govern que al mateix dia, a les 10 del matí, celebra un acte institucional en el Saló de Plens de l’Ajuntament en motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, a la tarda estigui celebrant l’inici del Nadal i contraprogramant al moviment feminista del territori".

Per a la plataforma, "Mentres que ells volen ‘omplir la ciutat de la màgia de Nadal’, com ha dit el senyor alcalde, per nosaltres no hi haurà màgia mentres hi hagi una sola dona assassinada per motius de gènere, per tant el que farem aquest divendres és omplir la ciutat, però de reivindicació, de lluita, d’organització, de respecte per les supervivents i les assassinades i d’alternatives feministes per construir una societat més justa per a totes".