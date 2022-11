Memòria històrica

La memòria dels independentistes catalans que van lluitar contra el nazisme, es presenta al Museu de Sant Boi del Llobregat

Aquest dimecres a les 16.20h Museu de Sant Boi del Llobregat del Carrer del Pont,7

Seguint la línia de presentacions del darrer projecte de la Fundació Reeixida, que el mes d’abril va començar el seu periple de presentacions al Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, seguidament al Museu d’Història de Catalunya, tot seguit realitzant-ne el recorregut durant la Via Pirinenca, i fent un històric acte a Sant Cebrià (Catalunya Nord) acompanyats pel president a l’exili Carles Puigdemont i per familiars de membres de la xarxa de resistència i evasió Louis Brun, i després de ser presents aquest passat cap de setmana a Londres essent presentats per el periodista Chris Bambery, membre de l’Assistent de l’All Party Parliamentary Group on Catalonia del Parlament Britànic, aquest dimecres serem a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

A les conferències serem presents l’historiador Fermí Rubiralta, que parlarà sobre l’actuació del Front Nacional de Catalunya, des de la seva creació fins a la seva contribució a la causa aliada.

També hi serà present el president de la Fundació Reeixida Oriol Falguera, que és qui ha engegat aquesta proposat de recuperació de la memòria nacional.

I per contextualitzar aquestes accions, intervindrà Aleix Font el fill del primer independentista català, que traçà la primera ruta de la llibertat, el juliol de 1939.

Us fem arribar un enllaç a totes les activitats realitzades d’aquest projecte:

https://www.reeixida.cat/ca/projectes/rutes-de-la-llibertat-rutesdelallibertat/4/24

S’explica el projecte, les biografies dels protagonistes i es dona tota la informació necessària per entendre la totalitat de la idea.