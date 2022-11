La Marató Antirepressiva a Montblanc

Aquest diumenge 6 de desembre, la Marató Antirepressiva ha recalat a Montblanc. Una trentena d’assistents de la comarca i del Camp han debatut sobre el context polític, el paper de la repressió i la necessitat de revertir-la en més organització, acció i lluita. En acabat, han amenitzat el vermut, que també ha facilitat l’Ateneu l’Empelt, per destinar els recursos a la Marató.

La presentació i obertura de l’acte polític ha anat a càrrec de la Teresa de Concaires, un col·lectiu de recent creació i vinculat a l’Esquerra Independentista. La concaire ha posat en context la situació social i política de la comarca i n’ha destacat la necessitat de seguir articulant amb el teixit popular. “Cal ser la pedra a la sabata de qui no planta cara, de qui claudica; hem de reactivar les lluites”, ha afirmat.

Judit i Roger, membres del grup de suport als represaliats de l’Alt Camp no té por, han parlat dels casos repressius que cobreixen. La Judit ha posat de relleu la necessitat de sortir de la resposta antirepressiva reactiva i de fer propostes sostingudes i en positiu, com la mateixa Marató Antirepressiva. En Roger ha exposat que els primers encausats catalans per sedició al s.XXI va ser els de la mobilització Aturem el Parlament, sorgida del 15M, el juny del 2011; van ser acusats per la Generalitat juntament amb una entitat d'extrema dreta. “Són un exemple més que la repressió contra l'independentisme no és exclusiva i que no només l'Estat espanyol reprimeix”, ha sentenciat. En aquest sentit, han destacat que, tot i que la repressió s’ha visibilitzat molt a resultes del procés, aquesta ve de lluny i sempre ha format part de l’engranatge de la repressió en contra la dissidència.

Tot seguit, ha pres la paraula Adrian Sas, represaliat per les mobilitzacions del primer aniversari del Primer d’Octubre, l’any 2018. En primer lloc, ha apostat per crear un moviment antirepressiu fort, una organització solidària que no distingeixi entre culpables i innocents. Així ha plantejat dos punts bàsics: la derogació de la legislació repressiva i l'amnistia per a totes les encausades polítiques.

Pel que fa al seu cas en particular, l’ha ubicat en el fet que la repressió que pateix el poble català no ve només de la policia espanyola sinó també dels Mossos. Ha denunciat que la Generalitat va mentir abans del judici i a més a més va introduir agreujants, cosa que el fa entrar a presó: "No és l'estat feixista espanyol qui m'envia a presó sinó el Govern", ha reblat. Sas té condemna de 3 anys, 6 mesos i 1 dia i està pendent del recurs presentat al Tribunal Suprem espanyol després que el TSJC el desestimés anteriorment. "No tinc cap confiança en el Tribunal Suprem. Si al final es resol a favor meu, sé que serà per la lluita i l'organització", ha reblat. Sas ha afirmat que està disposat a complir presó perquè no col·laborarà de cap manera amb aquest règim.

Finalment, Marta Benosa, d’Endavant Baix Camp ha ubicat la repressió com un mecanisme habitual que té l'estat capitalista per actuar de forma sistemàtica contra tota dissidència política. “Cal que ens organitzem, ens solidaritzem amb totes les encausades i lluitem per una vida digna”, ha conclòs.