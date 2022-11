avortament

La CUP vol que la Generalitat sigui conseqüent en la defensa del dret a l’avortament

La CUP de Tarragona ha presentat una moció per instar a la Generalitat a retirar les subvencions a entitats anti-avortistes. Gràcies a un reportatge del mitjà de comunicació CRÍTIC, ha sortit a la llum que el Departament de Drets Socials, des del 2010 i sota el mandat de consellers d'ERC i de Junts,” ha finançat una organització, la Fundació Pro Vida de Catalunya, una de les entitats de referència a Catalunya en el lobby que s’oposa al dret a l’avortament”. Concretament, des del 2010 la Generalitat ha atorgat més de 260.000 euros públics a aquesta entitat “i té intencions de continuar fent-ho”.

La portaveu del Grup Municipal de la CUP assenyala que “mentre no s’ha estat capaç de garantir de manera real i equitativa l’accés al dret a l’avortament, la Generalitat i també alguns ajuntaments i consells comarcals han estat subvencionant grups que treballen per erradicar aquest dret”. En aquest sentit, la cupaire recorda que “a Catalunya, com a la resta dels Països Catalans sota l’administració espanyola, no s’ha integrat la totalitat de la pràctica de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE) dins de la cartera de serveis dels centres sanitaris públics”.

Justament aquest matí l’Esquerra Independentista ha realitzar una roda de premsa davant del Departament de Drets Socials. En aquesta, la diputada tarragonina Laia Estrada ha donat al nou conseller dues setmanes “per retirar les subvencions” i ha recordat que moltes dones “pateixen assetjament per part d'aquestes mateixes entitats fonamentalistes subvencionades”.

Finalment, la consellera Inés Solé ha afirmat que davant d’aquesta ofensiva contra l’avortament, “és urgent compartir amb totes les forces progressistes l’horitzó de fer dels Països Catalans un referent en la garantia dels drets sexuals i reproductius” i això passa “per deixar de recolzar a través finançament econòmic organitzacions i entitats que atempten directament contra els drets humans”.