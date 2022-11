lluita institucional

La CUP Tarragona insisteix que les acusacions dutes a terme pel PSC en relació a uns contractes amb tres cooperatives de la ciutat són totalment falses

El Grup Municipal de la CUP insisteix que les acusacions dutes a terme pel PSC respecte uns contractes amb tres cooperatives de la ciutat són totalment falses. Tot plegat és una cortina de fum per desviar l’atenció ara que s’aproxima el judici del Cas INIPRO. Recordem que tant el jutge instructor com la Fiscalia faran seure al PSC al banc del acusats per delictes com el frau en la contractació, malversació, tràfic d’influències i abús de funcions públiques, entre d’altres. Davant d’això, el PSC busca desesperadament contrarestar aquests fets amb elements de la gestió de la CUP, una nova tàctica de precampanya electoral de presumptes lladres amb corbata basada en falsedats.

Però amb aquesta estratègia, els Socialistes no només pretenen sembrar el dubte sobre la CUP, sinó sobre tres cooperatives de la ciutat. No només es menteix sistemàticament sobre les cooperatives, la filiació militant de les seves membres i l'acció de la CUP en les seves regidories, sinó que també es presenten les xifres de forma esbiaixada per generar titulars sucosos molt allunyats de la realitat.

Però per sobre de tot, la formació lamenta que s’estigui posant en dubte la professionalitat d’aquestes empreses, la seva feina i la seva tasca per tirar endavant projectes d’Economia Social i Solidària a la nostra ciutat. És per això que instem al PSC disculpar-se públicament cap aquestes cooperatives.

Finalment, dir que la CUP som les primeres interessades en dissipar qualsevol dubte que pugui existir sobre aquest tema i posar-hi llums i taquígrafs. I així ho farem, ja que nosaltres no tenim res a amagar, sigui davant el Comitè d’Ètica de l’Ajuntament com davant l’Oficina d’Antifrau.