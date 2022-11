lluita institucional

La CUP redueix en 14 milions d’euros el deute de l’Ajuntament de Berga

14 milions d’euros menys de deute. Aquest és el resultat del treball que la CUP ha dut a terme durant els 7 anys de govern per sanejar les arques de l’Ajuntament de Berga. El 2015, quan ens van posar al capdavant de la ciutat, van trobar-se un consistori en fallida econòmica, que arrossegava un deute reconegut de 18.250.000 euros i 2.000.000 d’euros més de deute ocult. Tot plegat, s’enfilava fins als 20.250.000 euros de deute i un dèficit insostenible d’entre 100.000 i 150.000 euros al mes, el que comportava que l’Ajuntament perdés més d’un milió d’euros a l’any.

Tot plegat, era fruit de la política dels governs predecessors que havien abocat el consistori a un segrest financer, lligant-lo a la llosa del deute. Aquesta situació els va obligar a replantejar tota l’aposta política que volien desplegar a la ciutat i centrar tots els esforços a sanejar les arques municipals. Cal recordar que un dels objectius principals de l’Ajuntament és el de facilitar que l’economia de la ciutat funcioni i feia un flac favor endeutar-se amb els autònoms i les petites empreses berguedanes, tal com havien fet els governs passats. El 2015, el deute a proveïdors era de 2.800.000 euros, i fent endreça va aconseguir reduir-lo a 0 i passar a pagar factures dos cops al mes amb un període mig de pagament dins els terminis de la normativa vigent.

Després de 7 anys de feina, han aconseguit passar dels 20 milions de deute als 6 milions, el que suposa una reducció de 14 milions d’euros. Això en altres paraules vol dir que la ciutat no ha pogut fer inversions per valor de 14 milions d’euros, que s’han hagut de destinar a la banca, o que cada berguedà ha pagat uns 840 euros. La ciutat ha pagat un preu altíssim pel descontrol financer, afirma la formació

El resultat obtingut certifica que la decisió que van prendre era la més correcta i responsable, i que el treball que han fet fins ara és satisfactori. Fa temps que avancen cap al punt de partida perquè Berga pugui tornar a remuntar. Han començat a desplegar algunes de les millores que van haver de deixar en un calaix el 2015.

Tanmateix, cal denunciar que segueixen lligats a l’estructura i l’ofegament de l’Estat espanyol, que continua limitant la seva acció política. L’Ajuntament ha de complir amb el Pla d’Ajust aprovat el 2012 per l’elevat deute i que comporta que el Ministeri d’Hisenda controli els comptes municipals, obligant-nos a redactar informes trimestrals, incrementar impostos i retallar en totes les àrees del consistori. D'altra banda, també ens hem supeditat al control de la Diputació de Barcelona, que supervisa els exercicis, un fet que ens obliga a consensuar i corregir una sèrie de paràmetres i procediments abans de fer el tancament dels comptes anuals.

D’altra banda, des del govern vam posar en marxa alguns mecanismes per no caure en el mateix error. Concretament un programari específic que permet controlar les partides de cadascuna de les àrees del consistori. A més, en els diferents pressupostos aprovats, han realitzat un esforç per ajustar la despesa als ingressos reals. Tot i aix estan satisfets pels resultats obtinguts, però també mantenen la prudència a l'hora d'assolir l'objectiu de sanejar l'Ajuntament. "Estan posant els fonaments per sanejar sòlidament i no estar tota la vida posant pedaços, alhora amb l'equilibri de fer les inversions necessàries a la ciutat", remarca la formació.