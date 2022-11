Mobilitat

La CUP organitza una taula rodona sobre la importància del transport públic en el futur econòmic i social de Figueres.

Aquest dissabte la CUP ha organitzat una taula rodona sobre el paper que el transport públic tindrà en un futur proper degut a la crisi energètica. L’acte es farà a la sala Sala Brossa-Frègoli del Museu del Joguet de Catalunya a les 11:30h del matí amb el nom «El transport públic clau pel desenvolupament social i econòmic de Figueres».

El científic Antonio Turiel fa anys que està alertant del final dels combustibles fòssils per tal que es prenguin decisions polítiques que actuïn amb previsió. Actualment Turiel és present en molts mitjans de comunicació exposant els escenaris que ell i altres científics havien pronosticat i que s’estan complint.

Per la seva banda, Montserrat Vinyets exposarà el treball que el grup parlamentari de la CUP està fent en quan a la mobilitat i el membre de la PTP (Associació per a la Promoció del Transport Públic), Josep Maria Olivé, enginyer tècnic d'obres públiques, transports i serveis urbans, presentarà les propostes de l’entitat que afecten Figueres i el seu entorn. Entre aquestes hi ha la polèmica línia de tren convencional fins a Portbou amb el debat sobre l’eliminació dels passos a nivell i el futur de l’estació al centre de la ciutat.