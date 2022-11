Sanitat

La CUP-NCG presenta un pla de xoc per abordar la crítica situació de la sanitat pública

En una carta dirigida al Conseller de Salut Balcells, la CUP li fa saber el Pla de xoc per abordar la crítica situació de la sanitat pública, que pateix el sistema sanitari. Tal com li van dir, i com vostè mateix va reconèixer en base als informes de la Fundació Galatea, el personal sanitari està al límit, exhaust i desbordat, després d’haver-ho donat tot durant la pandèmia. En aquest sentit, li diu el conjunt d’usuaris i usuàries també n’està patint les conseqüències (ara està veient l’impacte de tots els diagnòstics i tots els seguiments de malalties cròniques que es van deixar de fer), que s’afegeixen als greuges acumulats per unes retallades que malgrat es van aplicar fa més d’una dècada, encara no s’han revertit.

La formació no vol ser alarmista ser, però estem permanentment en contacte tant amb les treballadores i treballadors, així com amb la població usuària, i per la la situació és greu i calen mesures urgents per fer-hi front.

Per això li adrecen un seguit de mesures concretes, que pensa la CUP que compten amb un consens majoritari al Parlament, doncs la majoria d’elles han estat aprovades en mocions durant aquesta legislatura. Mesures, totes elles, que l’instem a implementar de forma urgent i que s’agrupen en tres blocs: millorar les condicions laborals del personal sanitari, enfortir l’Atenció Primària i Comunitària, i posar fi al drenatge de recursos públics a mans privades.

I. MILLORAR LES CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL SANITARI

Calen mans i necessitem posar a disposició del sistema sanitari públic totes les professionals: o bé es declara incompatible exercir a la pública i la privada alhora o bémes milloren de forma real i urgent les condicions laborals del personal sanitari, donant compliment a la moció aprovada el passat mes d’abril al Parlament, per tal de retenir el màxim nombre de treballadores (perquè marxen a la privada, a altres territoris o directament cap a casa) i possibilitar que puguin prestar la millor atenció possible.

1. Estabilitzar el personal

2. Equiparar les condicions laborals

3. Establir ràtios adients

4. Facilitar l’exercici a les zones rurals

5. Eliminar tasques burocràtiques

6. Planificar la creació de més places per a professionals

7. Ampliar places de MIR i IIR

8. Aplicar millores salarials (com a mínim revertir retallada del 5% i acabar amb DPO)

9. Rebaixar l’edat de jubilació

10. Contractar el personal des de l’ICS o CATsalut

II. ENFORTIR L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sobre les polítiques preventives i de salut pública, l’atenció comunitària, la longitudinalitat, l’accessibilitat,... L’evidència científica demostra que els sistemes de salut basats en una atenció primària forta garanteixen nivells de salut més alts a la

població, són més equitatius i eficients en l’ús de recursos, i disminueixen les desigualtats i la mortalitat. És imprescindible que la prioritat del Govern, juntament amb la millora de les condicions laborals de les treballadores, sigui enfortir l’Atenció Primària. Hi ha un consens polític al voltant de la importància de destinar el 25% a l’APiC; la qüestió és destinar aquest 25% a personal, competències de l’atenció primària i millora de l’equipament:

1. Personal: cal fer atractiva l’especialitat per als professionals sanitaris i millorar

la retribució i la formació.

2. Competències: cal dotar la primària de la capacitat d’incidir sobre tot el procés assistencial i les llistes d’espera dels serveis especialitzats, i que assumeixi el lideratge del gruix de les cures pal·liatives i l’atenció a domicili.

3. Equipament: cal millorar la tecnologia amb la que es treballa als CAPs, que és lenta i escassa, amb centraletes que no funcionen bé.

III. POSAR FI AL DRENATGE DE RECURSOS PÚBLICS A MANS PRIVADES

Calen més recursos econòmics, però no podem oblidar que el pressupost de salut sempre s’ha emportat la partida més elevada dels pressupostos de la Generalitat, només per darrere de la destinada a deute. Necessitem administrar millor aquests recursos per poder-los destinar a allò important per tal de prestar una atenció de qualitat: les treballadores i a l'atenció a les usuàries. Cal, doncs, posar fi al drenatge de recursos públics a mans privades que gestionen serveis de salut per tal d’evitar el continu malbaratament de recursos públics, la fugida del dret administratiu, els greuges entre les treballadores i el classisme que pateixen les usuàries.

1. Internalitzar del transport sanitari (l’urgent i el no urgent)

2. Internalitzar del 061

3. Acabar amb els concerts dels centres sanitaris i donar resposta al reclam d’altres administracions per tal que la Generalitat avanci cap a la unificació del sistema sanitari posant fi a la concertació públic-privada