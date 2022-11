La CUP Mollet presenta una moció per eliminar el requisit de cita prèvia als serveis municipals

La CUP Mollet ha presentat avui una moció per tal que l’ajuntament de Mollet elimini el requisit de demanar cita prèvia per accedir als serveis d’atenció ciutadana municipals.

L’assemblea de l’esquerra independentista molletana ha recordat que l’obligatorietat de demanar cita prèvia per accedir als serveis municipals es va implantar arran de les mesures de protecció sanitària derivades de la situació d’emergència declarada per la crisi sanitària del COVID-19 i ha lamentat la passivitat de les forces que donen suport al Govern municipal (PSC, Podemos i Ciudadanos) davant la demanda de la seva eliminació que la CUP Mollet ve reclamant des de fa ja sis mesos.

En aquest sentit, Marc Compte, portaveu de la CUP Mollet ha denunciat que “l’aplicació d’aquesta mesura és molt qüestionable, perquè lesiona els drets de la població més vulnerable que no té accés als sistemes digitals de gestió i vulnera els drets de les persones que necessiten esgotar els plaços per fer efectives les seves gestions davant l’administració”.

Marc Compte ha assenyalat que “un cop decretat el final de l’estat d’emergència i el retorn a la nova normalitat, no té cap sentit que els molletans i les molletanes que ho necessitin no puguin fer efectiu el seu dret d’accedir de manera directa i presencial als serveis d’atenció municipal , mentre comerços i serveis de transport públic registren concentracions massives sense cap problema sanitari”.

El portaveu de la CUP Mollet ha criticat que “en el context actual, aquesta actitud restrictiva municipal no se sustenta en cap normativa legal” i ha reclamat “que es restauri el dret dels molletans i molletanes a participar i gaudir del procés de recuperació de les conseqüències de la crisi, instant l’ajuntament de Mollet que una vegada superat l’estat d’alarma s’adapti a la normalitat garantint els drets i les necessitats de la ciutadania com a usuària dels servei públics.”

La moció presentada per la CUP Mollet reclama per aquest motiu “deixar sense efecte l’obligatorietat del requisit de cita prèvia per accedir al conjunt de serveis d’atenció al ciutadà dependents de l’ajuntament de Mollet del Vallès, tot mantenint si s’escau, la possibilitat de cita prèvia com alternativa per a les persones que ho sol·licitin de manera expressa i tinguin la disponibilitat i accés adequades”.

MOCIÓ PER ELIMINAR EL REQUISIT DE CITA PRÈVIA PER ACCEDIR ALS SERVEI D’ATENCIÓ MUNICIPAL A LA CIUTADANIA

Atès que el passat 14 de març de 2020, el Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar el Reial decret 463/2020, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en el qual es van incloure, entre altres mesures, limitacions a la llibertat de circulació de les persones, amb els efectes que això suposa per a ciutadans, treballadors i empreses i als processos de gestió de les administracions públiques.

Atès que en virtut de les mesures dictades a causa de la situació d’emergència, com a conseqüència de la crisi de la COVID-19, les administracions van patir un alentiment significatiu i es va limitar l’accés de la ciutadania als registres públics, condicionant l’accés a travès dels sistemes telemàtics i posteriorment limitant-lo amb l’obligatorietat de concertar cita prèvia.

Atès que aquesta limitació va afectar de manera transcendent a una part important de la població de la ciutat que no té l’accés o el coneixement necessari per poder fer-ne ús o bé limitant el seu dret a poder esgotar els plaços de gestió de les seves necessitats.

Atès que un cop el Govern espanyol va declarar la final de l’estat d’emergència recuperant, amb algunes limitacions, l’accés dels ciutadans a la nova normalitat de l’exercici dels seus drets sobirans i que tots els ciutadans i ciutadanes han de poder participar i gaudir del procés de recuperació de les conseqüències de la crisi i que una vegada superat l’estat d’alarma, les administracions han d’adaptar-se a la nova normalitat tot prenent en consideració els drets i les necessitats de la ciutadania com a usuària dels servei públics.

Atès que el sistema de cita prèvia per accedir als serveis públics es va generalitzar des de la pandèmia, considerant que en aquella situació podia servir com un mecanisme per modular l'atenció, però que afortunadament, hores d’ara el context ja és molt diferent.

Atès que en situació de normalitat la normativa legal no recull en cap cas l’obligatorietat a les persones físiques de relacionar-se amb les administracions per via electrònica ni amb limitació de plaços d’atenció i que en el context sanitari actual no es pot seguir considerant com un requisit inexcusable la petició de cita prèvia, sinó únicament voluntari i cal de manera urgent, per no seguir vulnerant els drets de la ciutadania, replantejar l’aplicació d’aquest mecanisme i garantir i vetllar per la possibilitat de l’atenció presencial directa a les persones que ho requereixin per tal de no limitar el seu dret a disposar del total dels plaços establerts per les seves gestions.

Es proposa que el Ple d’aquesta Corporació, Acordi

1.-Deixar sense efecte l’obligatorietat del requisit de cita prèvia per accedir al conjunt de serveis d’atenció al ciutadà dependents de l’ajuntament de Mollet del Vallès.