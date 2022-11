Municipals 23

La CUP Lleida presenta les persones al capdavant de la llista de les eleccions municipals del proper maig

La CUP Lleida ha presentat aquest dissabte al matí, a la passarel·la del Liceu Escolar a Cappont, les persones al capdavant del projecte municipalista amb el que concorreran a les properes eleccions. Ho ha fet en un acte obert on les representants s’han envoltat de militants i simpatitzants.

Pel que fa a la llista, l’encapçalarà Rubén Cobo, veí de Pardinyes, biòleg i professor de secundària. Insubmís i activista antimilitarista, té una llarga trajectòria com a militant a l’esquerra independentista, formant part de la CUP Lleida des de la seva fundació.

El Rubén, que ha sigut l’últim en pronunciar el seu discurs, ha remarcat que “ Hi ha molta feina per fer. Tenim les propostes, tenim l’experiència, tenim la il·lusió i, sobretot, tenim la capacitat d’imaginar una Lleida millor i les ganes de treballar per arribar-hi.”.

Esther Sancho, advocada en exercici des de 1999, ocuparà el número 2. Compromesa amb la defensa dels casos antirepressius, forma part també del Grup de Dones de Lleida així com de diverses entitats juristes en defensa dels drets humans. Ha destacat que “ Cal un gir de 180 graus en les polítiques socials que segueixen sent les que durant 40 anys s'han basat en serveis públics privatitzats I serveis socials de subsistència. Cal posar la gent al capdavant de les prioritats.”.

La número 3 és Lídia Carulla, mestra d’educació primària, que ha afirmat que “Ena situació en la que ens trobem d'emergència climàtica, cal avançar cap a polítiques ecològicament sostenible per un futur que valgui la pena viure!”. Militant d’Arran i activista feminista, ha estat sempre molt implicada amb els moviments juvenils de la ciutat, formant part del Casal Popular de Joves i de La Sirollada.

Francesc Gabarrell, ex-regidor de la CUP a la Paeria i conservador de museu, ocuparà aquesta vegada el número 4. En la seva intervenció ha recordat que “Una ciutat que valora la cultura perquè sap que és la porta de la llibertat. Que té memòria perquè se sent digna i no vol repetir els errors del passat.”.

Finalment, ha intervingut Ixeya Quesada (que ocuparà el número 5), tècnica d’una ONG, que ha posat l’accent en “Perquè cal un projecte de ciutat amb unes polítiques feministes valentes i decidides, que doni una importància cabdal als nostres drets i que no defugi les responsabilitats.”. Vinculada fa uns anys al moviment estudiantil, també ha format part d’organitzacions en defensa dels drets LGTBI.

L’acte ha estat presentat per l’ex-regidor Pau Juvillà, que han posat en valor el model de ciutat i les iniciatives que proposa la CUP Lleida de cara als comicis del mes de maig.